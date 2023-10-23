KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 23 Ekim 2023 Bugün Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı, gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı ne zaman 2023, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Türkiye'nin ekonomi ve siyasi gündeminin ele alındığı Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak 9 Ekim'de gerçekleştirilmişti. Yeni haftaya girilmesiyle beraber ''Kabine bugün toplanacak mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?'' soruları yanıt aramaya başladı. Yapılması halinde toplantıda faizsiz evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik, terörle mücadele ve İsrail-Filistin çatışması gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor. Milyonlar Kabine Toplantısı gündemi ve konuları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları Başkan Erdoğan tarafından açıklanıyor. Peki, 23 Ekim Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar...