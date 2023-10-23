KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 23 Ekim 2023 Bugün Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı, gündeminde neler var?

BİR SONRAKİ KABİNE TOPLANTISI TARİHİ BELLİ Mİ?

Kabine Toplantısı, genellikle iki haftada bir gerçekleşiyor. Buna göre, bir sonraki toplantının 23 Ekim 2023 tarihinde yapılması bekleniyor.

Ancak toplantı tarihi ile ilgili olarak resmi bir açıklama henüz gelmedi. Konuya ilişkin açıklama gelir gelmez haberimizde yer verilecektir.