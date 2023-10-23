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Haberler Fotohaber KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 23 Ekim 2023 Bugün Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı, gündeminde neler var?
Giriş Tarihi: 23.10.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 09:40

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 23 Ekim 2023 Bugün Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı, gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı ne zaman 2023, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Türkiye'nin ekonomi ve siyasi gündeminin ele alındığı Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak 9 Ekim'de gerçekleştirilmişti. Yeni haftaya girilmesiyle beraber ''Kabine bugün toplanacak mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?'' soruları yanıt aramaya başladı. Yapılması halinde toplantıda faizsiz evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik, terörle mücadele ve İsrail-Filistin çatışması gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor. Milyonlar Kabine Toplantısı gündemi ve konuları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları Başkan Erdoğan tarafından açıklanıyor. Peki, 23 Ekim Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman 2023, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! 23 Ekim Bugün Kabine Toplantısı var mı, gündemi neler?

Kabine Toplantısı ne zaman 2023, bugün var mı soruları yanıt arıyor. Her hafta başında olduğu gibi bu hafta için de Kabine gündemi ve konuları araştırılıyor. Siyasi ve ekonomi gündemi ile ilgili başlıkların istişare edildiği toplantı kararları ve sonuçları Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Yapılması halinde masada emekli ve memur zammı başta olmak üzere evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik, terörle mücadele ve İsrail-Filistin çatışması gibi konuların yer alacağı öngörülüyor. 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı konuları neler olacak merak ediliyor. Peki, bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte, konu ile ilgili detaylar…

Kabine Toplantısı ne zaman 2023, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! 23 Ekim Bugün Kabine Toplantısı var mı, gündemi neler?

23 EKİM 2023 BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son dakika yapılacak mı merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, son olarak 9 Ekim 2023 tarihinde yapılmıştı.

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Kabine Toplantısı ne zaman 2023, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! 23 Ekim Bugün Kabine Toplantısı var mı, gündemi neler?

BİR SONRAKİ KABİNE TOPLANTISI TARİHİ BELLİ Mİ?

Kabine Toplantısı, genellikle iki haftada bir gerçekleşiyor. Buna göre, bir sonraki toplantının 23 Ekim 2023 tarihinde yapılması bekleniyor.

Ancak toplantı tarihi ile ilgili olarak resmi bir açıklama henüz gelmedi. Konuya ilişkin açıklama gelir gelmez haberimizde yer verilecektir.

Kabine Toplantısı ne zaman 2023, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! 23 Ekim Bugün Kabine Toplantısı var mı, gündemi neler?

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alınacak.

Memur emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, esnafa EYT, taşerona kadro gibi birçok konuda detayların Kabine ile belli olması bekleniyor.

Ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin toplantıda gündeme gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberlerimiz güncellenecektir.

Kabine Toplantısı ne zaman 2023, saat kaçta? Gözler Başkan Erdoğan’da! 23 Ekim Bugün Kabine Toplantısı var mı, gündemi neler?

9 EKİM TARİHLİ KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

9 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıkladı ve emeklilere müjde verdi.

Başkan Erdoğan, açıklamasında ''Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.

Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz.'' ifadelerini kullandı.

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