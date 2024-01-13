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Haberler Fotohaber Kabine toplantısı bu hafta yapılacak mı, ne zaman yapılacak? Gözler yılın ilk Kabine toplantısına çevrildi
Giriş Tarihi: 13.01.2024 18:00 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 18:00

Kabine toplantısı bu hafta yapılacak mı, ne zaman yapılacak? Gözler yılın ilk Kabine toplantısına çevrildi

Yeni hafta öncesi yeni yılın ilk Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alındığı toplantıda emeklilere yönelik ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Son olarak 6 Aralık'ta düzenlenen toplantı için heyecanlı geri sayım başladı. Peki, 15 Ocak Pazartesi Kabine Toplantısı yapılacak mı, ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, detaylar…

Kabine toplantısı bu hafta yapılacak mı, ne zaman yapılacak? Gözler yılın ilk Kabine toplantısına çevrildi

Yeni yılın ilk Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı sorusu gündemdeki yerini aldı. Ekonomideki son gelişmelerin ele alınmasının beklendiği toplantıda emekliye ek zam, en düşük emekli maaşı ve öğretmen atamalarının masaya yatırılması bekleniyor. Bir aylık aranın ardından Kabine Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Peki; Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta 2024? Bu hafta (15 Ocak) Kabine Toplantısı olacak mı?

Kabine toplantısı bu hafta yapılacak mı, ne zaman yapılacak? Gözler yılın ilk Kabine toplantısına çevrildi

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı'nın 15 Ocak Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Kabine Toplantısı'nın tarihi açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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Kabine toplantısı bu hafta yapılacak mı, ne zaman yapılacak? Gözler yılın ilk Kabine toplantısına çevrildi

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine Toplantısı gündeminin emekli zammı olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalara başladı. Emekliye ek zam olup olmayacağı refah payı miktarı gibi konular Kabine ile bekleniyor.

Kabine toplantısı bu hafta yapılacak mı, ne zaman yapılacak? Gözler yılın ilk Kabine toplantısına çevrildi

SON KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILDI?

Kabine toplantısı son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleşti.

Kabine toplantısı bu hafta yapılacak mı, ne zaman yapılacak? Gözler yılın ilk Kabine toplantısına çevrildi
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