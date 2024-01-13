Giriş Tarihi: 13.01.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
18:00
Kabine toplantısı bu hafta yapılacak mı, ne zaman yapılacak? Gözler yılın ilk Kabine toplantısına çevrildi
Yeni hafta öncesi yeni yılın ilk Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alındığı toplantıda emeklilere yönelik ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Son olarak 6 Aralık'ta düzenlenen toplantı için heyecanlı geri sayım başladı. Peki, 15 Ocak Pazartesi Kabine Toplantısı yapılacak mı, ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, detaylar…