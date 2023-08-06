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Haberler Fotohaber Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 7 Ağustos Kabine Toplantısı var mı, konuları neler?
Giriş Tarihi: 06.08.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 14:16

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 7 Ağustos Kabine Toplantısı var mı, konuları neler?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları her hafta başında olduğu gibi bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Son toplantısını 24 Temmuz tarihinde gerçekleştiren Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni toplantısı ile gündemdeki yerini aldı. Deprem bölgesi, taşerona kadro, öğrencilere vergisiz telefon, faizsiz evlilik kredisi gibi konular toplantıyla birlikte gündeme gelmeye devam ediyor. 7 Ağustos Kabine Toplantısı bugün var mı, olacak mı soruları yanıt aramaya başlıyor. Başkan Erdoğan toplantı sonrası Kabine sonucu ve kararlarını kamuoyuna aktarıyor. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta? İşte, detaylar…

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 7 Ağustos Kabine Toplantısı var mı, konuları neler?

Her toplantı ardından Kabine Toplantısı sonucu vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Türkiye Yüzyılına Yeni Bakanlar Kurulu ile başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi konuları başta olmak üzere seçim öncesi aktarılan projelerle de takip ediliyor. İki hafta önce gerçekleşen toplantı sonrası yeni görüşme bekleniyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, 7 Ağustos Kabine Toplantısı bugün var mı? İşte, detaylar…

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 7 Ağustos Kabine Toplantısı var mı, konuları neler?

KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine son dakika haberleri ile takip ediliyor. Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak 24 Temmuz 2023 tarihinde yapıldı.

Yeni Kabine Toplantısının 7 Ağustos tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 7 Ağustos Kabine Toplantısı var mı, konuları neler?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Seçim öncesi açıklanan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi gibi konuların yanı sıra tamamlanmayı bekleyen taşerona kadro gibi konularda bekleyiş sürüyor.

Toplantının öncelikli gündemi dış politikadaki gelişmeler olacak. Ekonomi ve iç siyasete ilişkin başlıklar da değerlendirilecek.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 7 Ağustos Kabine Toplantısı var mı, konuları neler?

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

SELLER VE ORMAN YANGINLARI

Başkan Erdoğan, küresel bir sorun olan iklim değişikliğinin olumsuz yansımalarını Türkiye'nin de tecrübe ettiğini, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel ve taşkınların ardından, batı ve güney bölgelerde meydana gelen orman yangınlarının bunun son örnekleri olduğunu bildirdi.

Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketine müdahaleye ilişkin çalışmaları aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Karadeniz Bölgemizdeki sel felaketine 7 bin 122 personel, 477 iş makinesi, 6 bin 323 diğer araç ve 2 helikopter ile müdahale ettik. İlgili bakanlarımız süratle afet bölgesine intikal ederek, çalışmaların koordinasyonunu bizzat sağladı. Selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın prim ödemelerini, talep etmeleri halinde, bir yıl süreyle ertelediğimizi duyurduk."

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 7 Ağustos Kabine Toplantısı var mı, konuları neler?

"81 VİLAYETİMİZİN TAMAMININ GÜVENİNE MAZHAR OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Seçim kampanyası sırasında kendisine en çok teveccüh gösteren illeri ziyaret etme sözü verdiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"28 Mayıs seçimlerinde Bayburt yüzde 82,5 oy oranıyla birinci, komşusu Gümüşhane yüzde 78,5 oy oranıyla ikinci oldu. Bunun için 8 Temmuz Cumartesi günü her iki ilimizi ziyaret ederek, desteklerinden dolayı oralardaki vatandaşlarımıza bizzat teşekkür ettik. 'Kuru kuruya teşekkür olmaz' diyerek, Bayburt'ta toplam yatırım bedeli 2 milyar 689 milyon lirayı, Gümüşhane'de ise 1 milyar 100 milyon lirayı bulan eserlerin toplu açılış törenini de bu arada gerçekleştirdik. Buradan bir kez daha bizleri asla yalnız bırakmayan, desteğini, duasını bizden esirgemeyen Bayburtlu ve Gümüşhaneli kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu iki ilimizle birlikte, bize oy versin veya vermesin, 81 vilayetimizin tamamının güvenine mazhar olmak için canla başla çalışacağız."

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