Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 7 Ağustos Kabine Toplantısı var mı, konuları neler?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları her hafta başında olduğu gibi bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Son toplantısını 24 Temmuz tarihinde gerçekleştiren Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni toplantısı ile gündemdeki yerini aldı. Deprem bölgesi, taşerona kadro, öğrencilere vergisiz telefon, faizsiz evlilik kredisi gibi konular toplantıyla birlikte gündeme gelmeye devam ediyor. 7 Ağustos Kabine Toplantısı bugün var mı, olacak mı soruları yanıt aramaya başlıyor. Başkan Erdoğan toplantı sonrası Kabine sonucu ve kararlarını kamuoyuna aktarıyor. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta? İşte, detaylar…