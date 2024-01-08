Giriş Tarihi: 08.01.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
07:40
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı? İşte beklenen Kabine gündemi ve konuları
Kabine Toplantısı var mı yok mu 8 Ocak Pazartesi için araştırılıyor. Yılın ilk toplantısını bekleyen vatandaşlar, ekonomi başlıkları başta olmak üzere gelecek açıklamaları bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleşmesi beklenen Bakanlar Kurulu toplantısı ile gözler emekli zammı için yapılan çalışmalarda olacak. Bu noktada Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta, Kabine gündeminde neler gibi sorular gündemde.