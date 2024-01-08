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Haberler Fotohaber Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı? İşte beklenen Kabine gündemi ve konuları
Giriş Tarihi: 08.01.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 07:40

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı? İşte beklenen Kabine gündemi ve konuları

Kabine Toplantısı var mı yok mu 8 Ocak Pazartesi için araştırılıyor. Yılın ilk toplantısını bekleyen vatandaşlar, ekonomi başlıkları başta olmak üzere gelecek açıklamaları bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleşmesi beklenen Bakanlar Kurulu toplantısı ile gözler emekli zammı için yapılan çalışmalarda olacak. Bu noktada Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta, Kabine gündeminde neler gibi sorular gündemde.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı? İşte beklenen Kabine gündemi ve konuları

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları en çok araştırılanlar listesinde yerini aldı. İki bakanlık tarafından çalışma yürütülen emekli zammı çalışmalarının toplantı ile gündeme gelmedi bekleniyor. Yeni zamların ardından 2024 yılının ilk toplantısıyla gelecek açıklamalar yakın mercek altında. 8 Ocak bugün Kabine Toplantısı var mı sorusu gündemde. İşte, Kabine gündemi...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı? İşte beklenen Kabine gündemi ve konuları

8 OCAK BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

En son 6 Aralık tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir Pazartesi günleri gerçekleşiyor. Yılın ilk toplantısı için geri sayım başladı.

Beştepe'de toplanan Bakanlar Kurulu için gözler 8 Ocak tarihine çevrilmiş durumda. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı programı kontrol ediliyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı? İşte beklenen Kabine gündemi ve konuları

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı günlük programında henüz toplantı yer almıyor. Açıklama geldiği takdirde haberimizdeki yerini alacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı? İşte beklenen Kabine gündemi ve konuları

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine Toplantısı gündeminin emekli zammı olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalara başladı. Emekliye ek zam olup olmayacağı refah payı miktarı gibi konular Kabine ile bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı? İşte beklenen Kabine gündemi ve konuları

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından kesitler:

Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanların kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı 11 Aralık'ta başlıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyerek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek.

Bilindiği gibi Türkiye en fazla deprem riski taşıyan beşinci ülkedir. 6 Şubat depreminde 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Bu coğrafyada yaşamak, deprem gerçeğiyle yüzleşmek, tehlikeyi kabullenmek ve ona göre hareket etmek demektir. Depreme dayanıklı binalar yapmak tek çözüm yoludur. Kentsel dönüşüm dediğimiz adımı attık.

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