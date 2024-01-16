Giriş Tarihi: 16.01.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
16:35
KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Masada hangi konular var? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak
Son dakika haberleri: "Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?" sorusu yanıt buldu. Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak. Masada ise 3 kritik başlık var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından Kabine kararlarını millete sesleniş konuşması ile kamuoyuna duyuracak. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin detayları...