Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Masada hangi konular var? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak
Giriş Tarihi: 16.01.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 16:35

KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Masada hangi konular var? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak

Son dakika haberleri: "Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?" sorusu yanıt buldu. Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak. Masada ise 3 kritik başlık var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından Kabine kararlarını millete sesleniş konuşması ile kamuoyuna duyuracak. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin detayları...

KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Masada hangi konular var? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak

Kabine Toplantısı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Kabinenin gündeminde önemli konular bulunuyor. Toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine kararlarını açıklaması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Masada hangi konular var? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak

Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı bugün Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe'de yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Masada hangi konular var? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak

Masada ise ekonomiden terörle mücadeleye çok kritik başlıklar bulunuyor.

KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Masada hangi konular var? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak

ENFLASYON VE FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Kabine Toplantısı'nda ele alınacak en önemli konular arasında enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele yer alıyor.

KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Masada hangi konular var? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak

Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma adımlarının piyasalara etkisi ve rezervlerdeki son durum değerlendirilecek.

SON DAKİKA