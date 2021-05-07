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Haberler FotoHaber Kadir gecesi mesajları 2021: En güzel, kısa, uzun, yepyeni resimli Kadir gecesi mesajı ve sözleri

mesajları 2021: En güzel, kısa, uzun, yepyeni resimli ve sözleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.s) Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı , bu yıl da büyük mutlulukla karşılanıyor. Bin aydan daha hayırlı bir gece olarak adlandırılan Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi ise ile belirtiliyor. Kadir Geceniz Mübarek olsun dileklerinizi sevdiklerinize yollayabileceğiniz ve sözleri için doğru yerdesiniz. En güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli, yeni ve resimli kadir gecesi mesajları ile siz de günün önemine vurgu yapabilirsiniz. seçeneklerine göz atarak 2021 ve sözlerinden birisini seçebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 07.05.2021 01:33 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 20:05
Kadir gecesi mesajları 2021: En güzel, kısa, uzun, yepyeni resimli Kadir gecesi mesajı ve sözleri

, her yıl Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilmektedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.s) Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gecedir. Müslüman âlemi için büyük önem taşımakla beraber bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilmektedir. da bu gecenin önemi ve anlamı belirtmek için en çok paylaşılan konular arasında yer alır. eşliğinde Kadir Gecesi için en güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli dileklerinizi gönderebileceğiniz seçeneklerine aşağıda yer verdik. Kadir Gecesi mesajları ve sözleri seçeneklerine bu başlık altından göz atabilirsiniz. En güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli, yeni ve resimli için ayrıntıları inceleyiniz. İşte, en güzel kadir gecesi mesajları ve kandil mesajı seçenekleri! Kadir Geceniz Mübarek olsun

Kadir gecesi mesajları 2021: En güzel, kısa, uzun, yepyeni resimli Kadir gecesi mesajı ve sözleri

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

mesajları resimli ve yazılı olarak birçok seçeneğe sizler için bu başlık altında yer verdik. Sevdiklerinize Kadir Geceniz Mübarek Olsun dileklerinizi gönderebileceğiniz en güzel yepyeni seçenekler ile sabah.com.tr adresinde yer alıyor.

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Kadir gecesi mesajları 2021: En güzel, kısa, uzun, yepyeni resimli Kadir gecesi mesajı ve sözleri

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Bu gece . Edilen dualar kabul, yapılan tövbeler kabul olurmuş.

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece. kadir gecesi mübarek olsun..

Kadir gecesi mesajları 2021: En güzel, kısa, uzun, yepyeni resimli Kadir gecesi mesajı ve sözleri

Kadir Geceniz mübarek olsun..Bu günlerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.

O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

Kadir gecesi mesajları 2021: En güzel, kısa, uzun, yepyeni resimli Kadir gecesi mesajı ve sözleri

Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Kuran da için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hayırlı olsun.

Kadir gecesi mesajları 2021: En güzel, kısa, uzun, yepyeni resimli Kadir gecesi mesajı ve sözleri

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. hayırlara vesile olsun.

Kadir gecesi mesajları 2021: En güzel, kısa, uzun, yepyeni resimli Kadir gecesi mesajı ve sözleri

O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

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