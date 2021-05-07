Kadir Gecesi Mesajları ve Sözleri 2021 - En Güzel, Kısa, Uzun Kadir Gecesi Mesajları Resimli Ve Kandil Mesajları

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.s) Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı Kadir gecesi, bu yıl da büyük mutlulukla karşılanıyor. Bin aydan daha hayırlı bir gece olarak adlandırılan Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi ise kandil mesajları ile belirtiliyor. Kadir Geceniz Mübarek olsun dileklerinizi sevdiklerinize yollayabileceğiniz Kadir Gecesi mesajları ve sözleri için doğru yerdesiniz. En güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli, yeni ve resimli kadir gecesi mesajları ile siz de günün önemine vurgu yapabilirsiniz. Kandil mesajı seçeneklerine göz atarak 2021 Kadir Gecesi mesajları resimli ve sözlerinden birisini seçebilirsiniz.