Giriş Tarihi: 13.03.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
13:19
Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2024 Kadir Gecesi Ramazan’ın kaçıncı günü ve ayın kaçına denk geliyor?
Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen, mübarek Ramazan ayı içinde idrak edilen dini günlerimizden biridir. Bu kıymetli geceye yaraşır şekilde ibadet etmek isteyen müminler; Ramazan ayının gelişi ile bilikte 2024 Kadir Gecesi ne zaman merak ediyor. Kuran'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı geceyi ibadetle geçirmek isteyenler, 2024 Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü ve ayın kaçına denk geliyor sorusuna yanıt arıyor. İşte Diyanet dini günler takvimi ile bu yılki kandil tarihleri ve Kadir Gecesi'nin tarihi!