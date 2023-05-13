Kahramanmaraş deprem son dakika haberi! 13 Mayıs 2023 az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Giriş Tarihi: 13.05.2023 17:20
Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
17:20
Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş deprem ile sallandı. 13 Mayıs 2023 tarihli Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi takip edilene göre yüzyılın felaketinin merkez üsünde artçılar meydana gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntılar sonrası bilgi almak isteyen halk az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, en son deprem nerede, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılan merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri yayında. İşte, Kahramanmaraş deprem son dakika gelişmeleri…