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Haberler Fotohaber Kahramanmaraş deprem son dakika haberi! 13 Mayıs 2023 az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
Giriş Tarihi: 13.05.2023 17:20 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 17:20

Kahramanmaraş deprem son dakika haberi! 13 Mayıs 2023 az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş deprem ile sallandı. 13 Mayıs 2023 tarihli Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi takip edilene göre yüzyılın felaketinin merkez üsünde artçılar meydana gelmeye devam ediyor. Yaşanan sarsıntılar sonrası bilgi almak isteyen halk az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, en son deprem nerede, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılan merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri yayında. İşte, Kahramanmaraş deprem son dakika gelişmeleri…

Kahramanmaraş deprem son dakika haberi! 13 Mayıs 2023 az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta deprem kaydedildi. 6 Şubat depremleri ardından afet bölgesi üzerinde meydana gelmeye devam eden artçılar araştırılmaya başladı. Kahramanmaraş Göksun ilçesinde deprem oldu. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 13 Mayıs 2023 Kahramanmaraş deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

Kahramanmaraş deprem son dakika haberi! 13 Mayıs 2023 az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

13 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 16:53'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen deprem 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD depremi yerin 7 km altında kaydetti.

Gelişmeler takip ediliyor.

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Kahramanmaraş deprem son dakika haberi! 13 Mayıs 2023 az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kahramanmaraş deprem son dakika haberi! 13 Mayıs 2023 az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

Kahramanmaraş deprem son dakika haberi! 13 Mayıs 2023 az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
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