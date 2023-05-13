Kahramanmaraş deprem son dakika haberi! 13 Mayıs 2023 az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta deprem kaydedildi. 6 Şubat depremleri ardından afet bölgesi üzerinde meydana gelmeye devam eden artçılar araştırılmaya başladı. Kahramanmaraş Göksun ilçesinde deprem oldu. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 13 Mayıs 2023 Kahramanmaraş deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...