Giriş Tarihi: 30.05.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 15:48

Kahramanmaraş deprem son dakika 30 Mayıs 2023: Artçılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Kahramanmaraş deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesinden geldi. Listeye göre Kahramanmaraş'ın Göksun merkezli bir deprem yaşandı. Afet bölgesinde artçı sarsıntı olduğu düşünülen sarsıntının ardından Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Deprem çevre illerden de hissedildi. 30 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, Kahramanmaraş deprem son dakika bilgileri…