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Haberler Fotohaber Kahramanmaraş deprem son dakika 30 Mayıs 2023: Artçılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 30.05.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 15:48

Kahramanmaraş deprem son dakika 30 Mayıs 2023: Artçılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Kahramanmaraş deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesinden geldi. Listeye göre Kahramanmaraş'ın Göksun merkezli bir deprem yaşandı. Afet bölgesinde artçı sarsıntı olduğu düşünülen sarsıntının ardından Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Deprem çevre illerden de hissedildi. 30 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, Kahramanmaraş deprem son dakika bilgileri…

Kahramanmaraş deprem son dakika 30 Mayıs 2023: Artçılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Son dakika Kahramanmaraş deprem meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Malatya son depremler listesi ile takip ediliyor. Bölgedeki artçılar sürerken Kahramanmaraş Göksun ilçesinde bir sarsıntı daha kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri takip ediliyor. 30 Mayıs 2023 Kahramanmaraş deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

Kahramanmaraş deprem son dakika 30 Mayıs 2023: Artçılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

MALATYA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

30 Mayıs 2023 Salı günü saat 15.05'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen deprem 3.9 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD depremi yerin 7 km altında kaydetti.

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Kahramanmaraş deprem son dakika 30 Mayıs 2023: Artçılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Büyüklük:3.9 (Ml)

Yer:Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih:2023-05-30

Saat:15:05:33 TSİ

Enlem:37.894 N

Boylam:36.291 E

Derinlik:7 km

Kahramanmaraş deprem son dakika 30 Mayıs 2023: Artçılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kahramanmaraş deprem son dakika 30 Mayıs 2023: Artçılar devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Liste, küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

Depremlerden merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgileri paylaşılıyor.

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