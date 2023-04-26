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Haberler Fotohaber KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: 26 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 26.04.2023 01:47 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 01:47

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: 26 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Kahramanmaraş deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesinden geldi. Listeye göre Kahramanmaraş Nurhak merkezli bir deprem yaşandı. Deprem bölgeleri arasında yer alan il hakkında "son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?" soruları yanıt arıyor. Depremin derinliği ve büyüklüğü aratılmakta. 26 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, Kahramanmaraş deprem son dakika bilgileri…

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: 26 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra artçılar devam ederken, Kahramanmaraş deprem haberleri son depremler listesi ile takip ediliyor. Bölgedeki artçılar sürerken Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde bir sarsıntı daha kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri takip ediliyor. 26 Nisan 2023 Kahramanmaraş deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: 26 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

26 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 01.14'te Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde meydana gelen deprem 4.0 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD depremi yerin 7.02 km altında kaydetti.

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KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: 26 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)

Tarih:2023-04-26

Saat:01:14:07 TSİ

Enlem:38.058 N

Boylam:37.286 E

Derinlik:7.02 km

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: 26 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: 26 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Liste, küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

Depremlerden merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgileri paylaşılıyor.

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