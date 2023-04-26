Giriş Tarihi: 26.04.2023 01:47 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 01:47

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA HABERİ: 26 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Kahramanmaraş deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesinden geldi. Listeye göre Kahramanmaraş Nurhak merkezli bir deprem yaşandı. Deprem bölgeleri arasında yer alan il hakkında "son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?" soruları yanıt arıyor. Depremin derinliği ve büyüklüğü aratılmakta. 26 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, Kahramanmaraş deprem son dakika bilgileri…