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Haberler Fotohaber KAMU İŞÇİSİ ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK 2023? Toplu sözleşme zammı açıklandı! En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 11.05.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 14:59

KAMU İŞÇİSİ ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK 2023? Toplu sözleşme zammı açıklandı! En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Kamu işçisi zamlı maaş ödeme tarihleri 2023 son dakika araştırılıyor. Bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde sona gelindi. Kamuda çalışan 700 bin işçiyi ilgilendiren zam oranı Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Bu gelişme sonrası yüzbinlerce işçi "En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar, kaç TL oldu, toplu sözleşme zam oranı yüzde kaç?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre kamu işçilerine refah payı dahil yüzde 45 oranında zam yapıldı. Peki, 2023 Kamu işçisi zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2023, maaş farkı verilecek mi? İşte, konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

KAMU İŞÇİSİ ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK 2023? Toplu sözleşme zammı açıklandı! En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Kamu işçisi zamlı maaş ne zaman yatacak, maaş farkı verilecek mi şeklindeki sorular gündemde yanıt arıyor. Kamuda çalışan 700 bin işçiye 2023 ve 2024 yıllarında uygulanacak olan zam oranı belli oldu. Başkan Erdoğan, görüşmelerinde sona gelinen Toplu İş Sözleşmesi kapsamında kamu işçilerine yüzde 45 oranında zam yapılacağını açıkladı. Böylece kamu işçilerinin alacağı aylık brüt taban ücreti de netleşti. Peki, Toplu sözleşme zammı ile en düşük kamu işçisi maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Kamu işçisi zamlı maaş ödeme tarihleri 2023 takvimi…

KAMU İŞÇİSİ ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK 2023? Toplu sözleşme zammı açıklandı! En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI! KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI BELLİ OLDU

700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri tamamlandı.

Toplu İş Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla beraber kamu işçisi zam oranı belli oldu.

Toplu sözleşme zammı ve taban aylıklar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.

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KAMU İŞÇİSİ ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK 2023? Toplu sözleşme zammı açıklandı! En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

2023 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya çıkıyor." dedi.

KAMU İŞÇİSİ ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK 2023? Toplu sözleşme zammı açıklandı! En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 45, EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİ MAAŞI 15 BİN TL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya çıkıyor.

Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz. Kamuda gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik artışa gidiyoruz."

KAMU İŞÇİSİ ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK 2023? Toplu sözleşme zammı açıklandı! En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

KAMU İŞÇİSİ ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Kamu işçisi taban maaşlarının zamlanmasının ardından maaşların ne zaman yatacağı sorgulanıyor.

Kamu işçileri her ayın 15'inden itibaren maaş ödemelerini almaya başlıyor. 15 bin liraya yükselen en düşük kamu işçisi maaşlarının, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından takip eden ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılacak.

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