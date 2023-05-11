KAMU İŞÇİSİ ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK 2023? Toplu sözleşme zammı açıklandı! En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 11.05.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 14:59

Kamu işçisi zamlı maaş ödeme tarihleri 2023 son dakika araştırılıyor. Bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde sona gelindi. Kamuda çalışan 700 bin işçiyi ilgilendiren zam oranı Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Bu gelişme sonrası yüzbinlerce işçi "En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar, kaç TL oldu, toplu sözleşme zam oranı yüzde kaç?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre kamu işçilerine refah payı dahil yüzde 45 oranında zam yapıldı. Peki, 2023 Kamu işçisi zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2023, maaş farkı verilecek mi? İşte, konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar…