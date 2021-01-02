Kapak Sözler 2021 - Kısa, Uzun ve En Ağır Sevgiliye Kapak Sözler Laflar

Sosyal medyada en çok paylaşılan konulardan birisidir. Birçok kişi sinirlendiği arkadaşına ya da tartıştığı sevgilisine kapak sözler söylemek istese de ne diyeceğini bilemeyerek duygularına tercüman olacak nitelikte bir söz araştırmaya başlar. Whatsapp, Twitter ya da diğer sosyal medya hesaplarından kapak sözler paylaşarak birilerine gönderme yapmayı düşünenler doğru yerdeler. 2020 Kısa, uzun, en ağır kapak sözler seçeneklerinden bir tanesini seçerek hemen paylaşım yapabilirsiniz. İşte arkadaşa ve sevgiliye en ağır kapak laflar…