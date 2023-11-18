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Haberler Fotohaber Kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı için Vali Gül'den flaş uyarı! Yarın İstanbul hava durumu nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 18.11.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 12:00

Kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı için Vali Gül'den flaş uyarı! Yarın İstanbul hava durumu nasıl olacak?

İstanbullular dikkat işi olmayan hafta sonunu evde geçirsin! Bugün mega kenti etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış yarın da etkisini hız kesmeden devam ettirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumu tahminlerini yayımlandı. Marmara ve Ege bölgeleri sağanak yağmur altında hava sıcaklıklarında yaşanan ani düşüş kar yağışı beklentilerine neden oldu. Peki, yarın hava nasıl olacak? 19 Kasım Pazar İstanbul hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı? İşte mega kent İstanbul için verilen kar yağışı tarihi!

Kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı için Vali Gül’den flaş uyarı! Yarın İstanbul hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli sağanak ve yer yer yer yer gök gürültülü sağanağın ardından cumartesi gününü evde geçiren şehrin sakinleri "Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Hafta sonu hava sıcaklıklarında yaşanan ani düşüş sonrası yılın ilk kar yağışı bazı şehirlerde etkili olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? 19 Kasım Pazar İstanbul hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı? İşte detaylar...

Kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı için Vali Gül’den flaş uyarı! Yarın İstanbul hava durumu nasıl olacak?

HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara bölgesine hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; 29 ilimiz için "turuncu", 26 ilimiz için "sarı" uyarı olmak üzere toplam 55 ilimiz için meteorolojik uyarı yapıldı.

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Kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı için Vali Gül’den flaş uyarı! Yarın İstanbul hava durumu nasıl olacak?

İSTANBUL'DA İKİ GÜN FIRTINA VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı için Vali Gül’den flaş uyarı! Yarın İstanbul hava durumu nasıl olacak?

AFAD İSTANBULLULARI UYARDI

Öte yandan AFAD, SMS ile yaptığı uyarıda, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da yarın sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" ifadelerini kullandı

Kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı için Vali Gül’den flaş uyarı! Yarın İstanbul hava durumu nasıl olacak?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında İstanbul için beklenen kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şen yaptığı açıklamada, "İstanbul'a kar Ocak ayına kadar biraz zor yağar gibi gözüküyor. Yerde kalır mı, o da biraz şüpheli. Yağışların barajlardaki etkisine bakıyoruz ama pek bir etkisi olmuyor." ifadelerine yer verdi

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