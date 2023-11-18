Kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı için Vali Gül’den flaş uyarı! Yarın İstanbul hava durumu nasıl olacak?

İstanbullular dikkat işi olmayan hafta sonunu evde geçirsin! Bugün mega kenti etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış yarın da etkisini hız kesmeden devam ettirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumu tahminlerini yayımlandı. Marmara ve Ege bölgeleri sağanak yağmur altında hava sıcaklıklarında yaşanan ani düşüş kar yağışı beklentilerine neden oldu. Peki, yarın hava nasıl olacak? 19 Kasım Pazar İstanbul hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta kar var mı? İşte mega kent İstanbul için verilen kar yağışı tarihi!