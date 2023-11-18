Kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı için Vali Gül’den flaş uyarı! Yarın İstanbul hava durumu nasıl olacak?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında İstanbul için beklenen kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şen yaptığı açıklamada, "İstanbul'a kar Ocak ayına kadar biraz zor yağar gibi gözüküyor. Yerde kalır mı, o da biraz şüpheli. Yağışların barajlardaki etkisine bakıyoruz ama pek bir etkisi olmuyor." ifadelerine yer verdi