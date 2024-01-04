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Haberler Fotohaber KAR YAĞIŞI İSTANBUL’U ETKİSİ ALTINA ALIYOR! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bekleniyor mu? Meteoroloji hava tahmin raporu
Giriş Tarihi: 04.01.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 11:47

KAR YAĞIŞI İSTANBUL’U ETKİSİ ALTINA ALIYOR! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bekleniyor mu? Meteoroloji hava tahmin raporu

Yeni yıla girmemizle birlikte tüm yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken meteorolojiden uyarı geldi. Tüm mega kentlilerin beklediği o haber geldi. İstanbul'a ne zaman kar yağacak soruları cevabını buldu. 10 Ocak'tan sonra Balkanlar üzerinden gelen soğuklar tüm ülkeyi eser alacak. Tüm yurt genelinde kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bekleniyor mu? Meteoroloji hava tahmin raporu

KAR YAĞIŞI İSTANBUL’U ETKİSİ ALTINA ALIYOR! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bekleniyor mu? Meteoroloji hava tahmin raporu

İstanbul'a ne zaman kar yağacağı gündemdeki yerini aldı. Meteroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen2in yaptığı açıklamaya göre kar tahminin gerçekleşme olasılığı yüzde 60 civarında. İstanbullular beklediği karlı günlere kavuşacak gibi görünüyor. İşte, İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bekleniyor mu? sorularının cevabı detaylarda…

KAR YAĞIŞI İSTANBUL’U ETKİSİ ALTINA ALIYOR! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bekleniyor mu? Meteoroloji hava tahmin raporu

İSTANBUL'A KAR GELİYOR, TARİH VERİLDİ!

Sosyal medyadan açıklama yapan Prof. Dr. Şen, "10-11 Ocak gibi İstanbul'a kar gelebilir. Bu tahminin gerçekleşme olasılığı bugün için yüzde 60 civarında. İlerleyen günlerde bu tahminimi revize edeceğim. Gün yaklaştıkça yüzde artabilir de azalabilir de. Biliyorsunuz ben sağlamcıyım. Hepinize tekrar iyi yıllar diliyorum" ifadesini kullandı.

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KAR YAĞIŞI İSTANBUL’U ETKİSİ ALTINA ALIYOR! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bekleniyor mu? Meteoroloji hava tahmin raporu

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftayla ilgili hava durumu detaylarını açıkladı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini vurguladı. İŞte Metrololoji'nin 5 günlük tahmini:

KAR YAĞIŞI İSTANBUL’U ETKİSİ ALTINA ALIYOR! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bekleniyor mu? Meteoroloji hava tahmin raporu

KAR YAĞIŞI İSTANBUL’U ETKİSİ ALTINA ALIYOR! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bekleniyor mu? Meteoroloji hava tahmin raporu

AKDENİZ İÇİN SAĞANAK UYARISI!

Özellikle Akdeniz Bölgesi için sağanak uyarısı yapan Meteoroloji'nin sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada "Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel su baskını ulaşımda aksamalar gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

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