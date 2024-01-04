Giriş Tarihi: 04.01.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
11:47
KAR YAĞIŞI İSTANBUL’U ETKİSİ ALTINA ALIYOR! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bekleniyor mu? Meteoroloji hava tahmin raporu
Yeni yıla girmemizle birlikte tüm yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken meteorolojiden uyarı geldi. Tüm mega kentlilerin beklediği o haber geldi. İstanbul'a ne zaman kar yağacak soruları cevabını buldu. 10 Ocak'tan sonra Balkanlar üzerinden gelen soğuklar tüm ülkeyi eser alacak. Tüm yurt genelinde kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bekleniyor mu? Meteoroloji hava tahmin raporu