KAR YAĞIŞI İSTANBUL’U ETKİSİ ALTINA ALIYOR! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bekleniyor mu? Meteoroloji hava tahmin raporu

İSTANBUL'A KAR GELİYOR, TARİH VERİLDİ!

Sosyal medyadan açıklama yapan Prof. Dr. Şen, "10-11 Ocak gibi İstanbul'a kar gelebilir. Bu tahminin gerçekleşme olasılığı bugün için yüzde 60 civarında. İlerleyen günlerde bu tahminimi revize edeceğim. Gün yaklaştıkça yüzde artabilir de azalabilir de. Biliyorsunuz ben sağlamcıyım. Hepinize tekrar iyi yıllar diliyorum" ifadesini kullandı.