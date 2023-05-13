Karabük Yenice seçim sonuçları! 2023 Yenice seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Karabük Yenice seçim sonuçları, oy oranları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği kapsamında bölgede yaşayan 19 bini aşkın vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bu il ve ilçemizin sandıklarından çıkan Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları, Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili tercihlerinin oy oranlarını nasıl etkileyeceği merak konusu. Oy pusulasında sırasıyla Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi), Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan arasından kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basacak. Şimdi ise gözler "Seçimi kim kazandı?" sorusunun yanıtında. İşte, Karabük Yenice 2023 seçim sonuçları oy oranları son durum.