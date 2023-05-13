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Haberler Fotohaber Karabük Yenice seçim sonuçları! 2023 Yenice seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 22:36 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 22:43

Karabük Yenice seçim sonuçları! 2023 Yenice seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Karabük Yenice seçim sonuçları, oy oranları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği kapsamında bölgede yaşayan 19 bini aşkın vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bu il ve ilçemizin sandıklarından çıkan Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları, Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili tercihlerinin oy oranlarını nasıl etkileyeceği merak konusu. Oy pusulasında sırasıyla Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi), Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan arasından kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basacak. Şimdi ise gözler "Seçimi kim kazandı?" sorusunun yanıtında. İşte, Karabük Yenice 2023 seçim sonuçları oy oranları son durum.

Karabük Yenice seçim sonuçları! 2023 Yenice seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Karabük Yenice oy oranları son dakika tablo üzerinde araştırılıyor. Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranı ve adayların aldığı oylar ile değerlendirilecek. Karabük Yenice seçim sonuçları 2023 gündemdeki yerini aldı. Bölgede yaşayanlar Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oylarını sorguluyor. İşte, Karabük Yenice seçim sonucu güncel veriler…

Karabük Yenice seçim sonuçları! 2023 Yenice seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KARABÜK YENİCE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Karabük Yenice Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz

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Karabük Yenice seçim sonuçları! 2023 Yenice seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Karabük Yenice seçim sonuçları! 2023 Yenice seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Karabük Yenice 2018 Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %60,86

Muharrem İnce: %25,51

Meral Akşener: %11,48

Selahattin Demirtaş: %0,39

Temel Karamollaoğlu: %1,23

Doğu Perinçek: %0,52

Karabük Yenice seçim sonuçları! 2023 Yenice seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 Milletvekili Seçim Sonuçları

Cumhur İttifakı %63,37

Millet İttifakı: %35,03

Ak Parti: %48,79

MHP:%13,59

CHP: %20,49

İYİ PARTİ: %12,10

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