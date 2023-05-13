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Haberler Fotohaber Karaman Ermenek seçim sonuçları! 2023 Ermenek seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 21:18 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 21:27

Karaman Ermenek seçim sonuçları! 2023 Ermenek seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili adayını seçmek için sandığa giden milyonlarca seçmenin gözü oy verme işleminin bitmesinin ardından 2023 seçim sonuçlarında olacak. Karaman Ermenek ilçesinde ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar "2023 Karaman Ermenek seçim sonuçları açıklandı mı, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı, oy oranları nasıl?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Karaman Ermenek 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Karaman Ermenek seçim sonuçları! 2023 Ermenek seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Karaman Ermenek seçim sonuçları sorgulanıyor. Sabah 08.00 itibari ile sandık başına gitmeye başlayan vatandaşlar Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranını merak ediyor. 17.00'da oy verme işleminin bitmesinin ardından sandıklar sayılmaya başlayacak. 21.00'dan sonra yayınların serbest olmasıyla Karaman Ermenek'te oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden canlı bir şekilde takip edebilecek. Peki, 2023 Karaman Ermenek seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Karaman Ermenek seçim sonuçları! 2023 Ermenek seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KARAMAN ERMENEK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Karaman Ermenek Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz

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Karaman Ermenek seçim sonuçları! 2023 Ermenek seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Karaman Ermenek seçim sonuçları! 2023 Ermenek seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Karaman Ermenek 2018 Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %53,64

Muharrem İnce: %24,92

Meral Akşener: %19,67

Selahattin Demirtaş: %0,50

Temel Karamollaoğlu: %0,80

Doğu Perinçek: %0,46

Karaman Ermenek seçim sonuçları! 2023 Ermenek seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 Milletvekili Seçim Sonuçları

Cumhur İttifakı %56,69

Millet İttifakı: %41,24

Ak Parti: %43,09

MHP:%12,47

CHP: %20,85

İYİ PARTİ: %19,02

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