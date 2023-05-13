Karaman Ermenek seçim sonuçları! 2023 Ermenek seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili adayını seçmek için sandığa giden milyonlarca seçmenin gözü oy verme işleminin bitmesinin ardından 2023 seçim sonuçlarında olacak. Karaman Ermenek ilçesinde ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar "2023 Karaman Ermenek seçim sonuçları açıklandı mı, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı, oy oranları nasıl?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Karaman Ermenek 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.