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Haberler Fotohaber Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru 2023 İŞKUR ekranı: 3 bin KGM işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri yayında!
Giriş Tarihi: 27.04.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 16:40

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru 2023 İŞKUR ekranı: 3 bin KGM işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri yayında!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3 bin sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Merkez ve taşra teşkilatlarında çalışmak üzere alınacak adaylar için başvuru süreci başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru 2023 İŞKUR ekranı araştırılıyor. 5 gün boyunca aktif kalacak başvuru linki gündemdeki yerini aldı. KGM işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru 2023 nasıl ve nereden yapılır? İşte, tüm merak edilenler…

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru 2023 İŞKUR ekranı: 3 bin KGM işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri yayında!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3 bin sürekli işçi alımı için başvuru ekranı açıldı. İŞKUR e-şube üzerinden yapılacak başvuruların yanı sıra hizmet noktaları ve ALO 170 hattı da kullanılabilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru 2023 İŞKUR ekranı aktif hale geldi. Adaylar branş dağılımı araştırmalarına başladı. Peki, KGM işçi alımı başvuru şartları neler, başvurular ne zaman bitiyor? İşte, detaylar…

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru 2023 İŞKUR ekranı: 3 bin KGM işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri yayında!

KGM 3 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPIYOR!

"Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı işyerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere; toplam 3000 işçi alınacaktır."

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Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru 2023 İŞKUR ekranı: 3 bin KGM işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri yayında!

KGM İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru 2023 İŞKUR ekranı: 3 bin KGM işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri yayında!

KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3 bin sürekli işçinin alımı İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular 27 Nisan itibarıyla başlayacak ve 2 Mayıs tarihine kadar sürecek.

Hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinde de başvuru alınabilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru 2023 İŞKUR ekranı: 3 bin KGM işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri yayında!

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuruda aranacak şartlar branşa göre değişiklik gösterecek. Alımların hangi illerde olacağı da yine meslek grubuna göre belirlendi.

İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER VE ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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