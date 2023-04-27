Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru 2023 İŞKUR ekranı: 3 bin KGM işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri yayında!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3 bin sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Merkez ve taşra teşkilatlarında çalışmak üzere alınacak adaylar için başvuru süreci başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru 2023 İŞKUR ekranı araştırılıyor. 5 gün boyunca aktif kalacak başvuru linki gündemdeki yerini aldı. KGM işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru 2023 nasıl ve nereden yapılır? İşte, tüm merak edilenler…