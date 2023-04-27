Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru 2023 İŞKUR ekranı: 3 bin KGM işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri yayında!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3 bin sürekli işçi alımı için başvuru ekranı açıldı. İŞKUR e-şube üzerinden yapılacak başvuruların yanı sıra hizmet noktaları ve ALO 170 hattı da kullanılabilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru 2023 İŞKUR ekranı aktif hale geldi. Adaylar branş dağılımı araştırmalarına başladı. Peki, KGM işçi alımı başvuru şartları neler, başvurular ne zaman bitiyor? İşte, detaylar…