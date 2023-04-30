Karayolları personel alımı ne zaman yapılacak? Karayolları Genel Müdürlüğü başvuruları başladı mı, KGM işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Karayolları sürekli işçi alımı ilanının yayınlanmasıyla birlikte KGM 3 bin personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı gibi sorular gündeme geliyor. KGM merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edileceği duyurulan 3 bin sürekli işçi için başvurular geçtiğimiz günlerde başladı. Başvuru sonuçları ve alımların yapılacağı tarih ise Karayolları Genel Müdürlüğü başvuruları başladı mı, KGM işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorularıyla mercek altına alınıyor. İşte KGM personel alımı hakkında detaylar!