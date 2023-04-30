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Haberler Fotohaber Karayolları personel alımı ne zaman yapılacak? Karayolları Genel Müdürlüğü başvuruları başladı mı, KGM işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 30.04.2023 14:53 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 14:57

Karayolları personel alımı ne zaman yapılacak? Karayolları Genel Müdürlüğü başvuruları başladı mı, KGM işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı ilanının yayınlanmasıyla birlikte binlerce vatandaş Karayolları personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya koyuldu. Sürekli işçi alım sürecinin İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirileceği duyurulurken KGM sürekli işçi alımı başvuruları hakkında yapılan son duyurular takip ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak soruları da sürece ilişkin merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, KGM işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte Karayolları personel alımı hakkında detaylar!

Karayolları personel alımı ne zaman yapılacak? Karayolları Genel Müdürlüğü başvuruları başladı mı, KGM işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Karayolları sürekli işçi alımı ilanının yayınlanmasıyla birlikte KGM 3 bin personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı gibi sorular gündeme geliyor. KGM merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edileceği duyurulan 3 bin sürekli işçi için başvurular geçtiğimiz günlerde başladı. Başvuru sonuçları ve alımların yapılacağı tarih ise Karayolları Genel Müdürlüğü başvuruları başladı mı, KGM işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorularıyla mercek altına alınıyor. İşte KGM personel alımı hakkında detaylar!

Karayolları personel alımı ne zaman yapılacak? Karayolları Genel Müdürlüğü başvuruları başladı mı, KGM işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular 27 Nisan - 02 Mayıs tarihlerinde alınacak ve 5 gün ilanda kalacak.

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Karayolları personel alımı ne zaman yapılacak? Karayolları Genel Müdürlüğü başvuruları başladı mı, KGM işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

Karayolları personel alımı ne zaman yapılacak? Karayolları Genel Müdürlüğü başvuruları başladı mı, KGM işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK MESLEK GRUPLARI

Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Greyder Operatörü, İş Makinesi Operatörü, Kalifiye İşçi, Makine Operatörü, Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, Marangoz, Sıhhi Tesisatçı, Sürücü Operatörü, Vinç Operatörü gibi meslek gruplarından alım yapılacak. Adaylarda aranan şartlar arasında en az İlkokul en fazla lisans mezunu olma şartı, 18-40 yaş aralığında bulunma şartı ve alınacak meslek grubuna göre yeterlilik şartları aranacak.

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