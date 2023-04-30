Karayolları personel alımı ne zaman yapılacak? Karayolları Genel Müdürlüğü başvuruları başladı mı, KGM işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı ilanının yayınlanmasıyla birlikte binlerce vatandaş Karayolları personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya koyuldu. Sürekli işçi alım sürecinin İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirileceği duyurulurken KGM sürekli işçi alımı başvuruları hakkında yapılan son duyurular takip ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak soruları da sürece ilişkin merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, KGM işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte Karayolları personel alımı hakkında detaylar!