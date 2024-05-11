Giriş Tarihi: 11.05.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
22:52
Kardeşlerim 129. bölüm fragmanı ATV ekranı | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler yaşanacak?
Kardeşlerim 129. bölüm fragmanı için ATV ekranlarına dönüldü. Kadrosunda Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Cihan Şimşek, Melis Minkari, Lizge Cömert, Recep Usta gibi isimlerin yer aldığı dizi son olarak 128. bölümü ile izleyici karşısına çıkmıştı. Heyecanlı kapanışın ardından gelecek bölümden detaylar görmek isteyen dizinin sevenleri ''Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusu için arama motorlarına yöneldi. İşte, ATV ekranı ile Kardeşlerim 129. Bölüm fragmanı ve tüm detaylar.