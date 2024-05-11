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Haberler Fotohaber Kardeşlerim 129. bölüm fragmanı ATV ekranı | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 11.05.2024 22:52 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 22:52

Kardeşlerim 129. bölüm fragmanı ATV ekranı | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler yaşanacak?

Kardeşlerim 129. bölüm fragmanı için ATV ekranlarına dönüldü. Kadrosunda Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Cihan Şimşek, Melis Minkari, Lizge Cömert, Recep Usta gibi isimlerin yer aldığı dizi son olarak 128. bölümü ile izleyici karşısına çıkmıştı. Heyecanlı kapanışın ardından gelecek bölümden detaylar görmek isteyen dizinin sevenleri ''Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusu için arama motorlarına yöneldi. İşte, ATV ekranı ile Kardeşlerim 129. Bölüm fragmanı ve tüm detaylar.

Kardeşlerim 129. bölüm fragmanı ATV ekranı | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler yaşanacak?

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Kardeşlerim son olarak 128. bölümüyle ekranlara geldi. Kadrosunda Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Cihan Şimşek, Melis Minkari, Lizge Cömert, Recep Usta gibi isimleri buluşturan yapım her hafta cumartesi günü yayınlanıyor. İşte atv ile Kardeşlerim 129. bölüm fragmanı ve yeni bölümden detaylar.

Kardeşlerim 129. bölüm fragmanı ATV ekranı | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler yaşanacak?

KARDEŞLERİM 129. FRAGMANI SORGULAMA

Her hafta cumartesi günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı merak ediliyor.

Kardeşlerşm 129ç bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE EKRANI

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Kardeşlerim 129. bölüm fragmanı ATV ekranı | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler yaşanacak?

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Polis tarafından gözaltına alınan Aybike ile Yasmin, büyük bir korkuyla karşı karşıya kalırlar. Duruma hemen müdahale eden Şevval ve Akif, Gökhan'ı gömdükleri yerde büyük bir şaşkınlığa uğrarlar.

Kardeşlerim 129. bölüm fragmanı ATV ekranı | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler yaşanacak?

Süsen'le ayrılmalarının şokunu yaşayan Ömer'in, kolay kolay vazgeçmeye niyeti yoktur. Orhan'ın evinden ayrılan Ayten ile Cansu, Orhan'ı kıskandıracak bir yere yerleşirler.

Kardeşlerim 129. bölüm fragmanı ATV ekranı | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler yaşanacak?

Hamile olduğunu öğrenen Nebahat, durumu Akif'le paylaşıp paylaşmamak arasında kalır. Ayaz'ın, Cansu'ya karşı beklenmedik hamlesi, Sarp'ın gözünü iyice döndürür.

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