Kardeşlerim 129. bölüm fragmanı ATV ekranı | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler yaşanacak?

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Kardeşlerim son olarak 128. bölümüyle ekranlara geldi. Kadrosunda Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Cihan Şimşek, Melis Minkari, Lizge Cömert, Recep Usta gibi isimleri buluşturan yapım her hafta cumartesi günü yayınlanıyor. İşte atv ile Kardeşlerim 129. bölüm fragmanı ve yeni bölümden detaylar.