Kardeşlerim 93. bölüm fragmanı izle: ATV Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm konusu ne?

KARDEŞLERİM 92. BÖLÜM KONUSU

"Hayatımızda pozitif olan bir şey varsa, o da kan grubumuz!"

Eren kuzenler ve dostları, sosyal medyada trend olan şarkı klipleri sayesinde, yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalırlar. Ahmet, Suzan'ın kendisine bir anda sert çıkmasının şaşkınlığı yaşarken, çocukların videosunun meşhur olmasıyla birlikte heyecanlanan Şengül, Orhan'la birlikte, yepyeni bir maceraya girişir.