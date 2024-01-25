Giriş Tarihi: 25.01.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
19:05
KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU 2024: Takdir-teşekkür alana karne parası gündemde! Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı?
Başarı Teşvik Programı başvuru tarihleri ve şartları gibi detaylar araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğrenim öğrencilerine destek verileceği belirtilmişti. Bu noktada bu sene karne hediyesi olarak para yardımı verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Sınıflarında dereceye giren öğrenciler, belirli bir tutarda para yardımı yapılacağı iddiasına ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Peki; Başarı Teşvik Programı başvurusu başladı mı, takdir ve teşekkür belgesi alana para yardımı verilecek mi? İşte Karne hediyesi 2024 son durum.