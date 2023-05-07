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Haberler Fotohaber Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, kaç lot verir? KAYSE Kayseri Şeker halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı, büyüklüğü ne kadar?
Giriş Tarihi: 07.05.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 10:38

Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, kaç lot verir? KAYSE Kayseri Şeker halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı, büyüklüğü ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Kayseri Şeker Fabrikası halka arz tarihi, fiyatı ve diğer detaylar yatırımcılar tarafından araştırılmakta. Yıldız Pazar'da işlem görecek #KAYSE bist kodlu talep toplamanın aracı kurumu Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi. Halka arz tüm lotlar satılırsa 1.7 Milyar TL olacak. Bu noktada Kayseri Şeker halka arz hangi bankalarda, fiyatı ne kadar sorusu yanıt aramakta. Yatırımcı en güvenli limanı Borsa İstanbul olarak görürken, talep toplamalar rekor kırmaya devam ediyor. Peki, Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, kaç lot verir? Kayseri Şeker Fabrikası halka arz eşit mi oransal mı? İşte konu hakkında detaylar

Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, kaç lot verir? KAYSE Kayseri Şeker halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı, büyüklüğü ne kadar?

Kayseri Şeker halka arz hangi bankalarda, ne zaman, eşit mi oransal mı soruları bütün yatırımcılar tarafından yanıt arıyor. Talep toplama gelecek hafta başlayacak ve bütün yatırımcıların gözü 1.7 milyarlık büyüklüğüyle #KAYSE bist kodlu halka arzda. Halka arz, talep toplama sonra erdikten sonra Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Kayseri Şeker halka arz hangi bankalarda, fiyatı ne kadar? İşte konu hakkında detaylar

Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, kaç lot verir? KAYSE Kayseri Şeker halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı, büyüklüğü ne kadar?

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Halka Arz Tarihi 10 – 12 Mayıs 2023 olarak belirlendi.

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Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, kaç lot verir? KAYSE Kayseri Şeker halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı, büyüklüğü ne kadar?

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR, FİYATI NE KADAR?

Pay 106,000,000 Lot olarak belirlenirken, halka arz fiyatı 16,27 TL olacak. Halka arz büyüklüğü 1.7 Milyar TL olarak belirlendi.

Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, kaç lot verir? KAYSE Kayseri Şeker halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı, büyüklüğü ne kadar?

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI SONUÇLARI HALKA ARZ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Halka arz sonuçları talep toplama bittikten sonra başlaması bekleniyor.

Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, kaç lot verir? KAYSE Kayseri Şeker halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı, büyüklüğü ne kadar?

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI HALKA ARZ NE ZAMAN EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz eşit dağıtım olacak.

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