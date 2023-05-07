Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, kaç lot verir? KAYSE Kayseri Şeker halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı, büyüklüğü ne kadar?

Kayseri Şeker halka arz hangi bankalarda, ne zaman, eşit mi oransal mı soruları bütün yatırımcılar tarafından yanıt arıyor. Talep toplama gelecek hafta başlayacak ve bütün yatırımcıların gözü 1.7 milyarlık büyüklüğüyle #KAYSE bist kodlu halka arzda. Halka arz, talep toplama sonra erdikten sonra Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Kayseri Şeker halka arz hangi bankalarda, fiyatı ne kadar? İşte konu hakkında detaylar