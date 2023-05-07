Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, kaç lot verir? KAYSE Kayseri Şeker halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı, büyüklüğü ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Kayseri Şeker Fabrikası halka arz tarihi, fiyatı ve diğer detaylar yatırımcılar tarafından araştırılmakta. Yıldız Pazar'da işlem görecek #KAYSE bist kodlu talep toplamanın aracı kurumu Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi. Halka arz tüm lotlar satılırsa 1.7 Milyar TL olacak. Bu noktada Kayseri Şeker halka arz hangi bankalarda, fiyatı ne kadar sorusu yanıt aramakta. Yatırımcı en güvenli limanı Borsa İstanbul olarak görürken, talep toplamalar rekor kırmaya devam ediyor. Peki, Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, kaç lot verir? Kayseri Şeker Fabrikası halka arz eşit mi oransal mı? İşte konu hakkında detaylar