KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 26. BÖLÜM İZLE | TRT 1 dizi ekranı ile Kendi Düşen Ağlamaz son bölüm izle full HD

Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:07
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
09:07
Kendi Düşen Ağlamaz 26. Bölüm izle TRT 1 ekranında yayında. Başrollerini Enes Koçak, Eylül Tumbar, Hakan Yılmaz ve Selen Soyder'in paylaştığı Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölümü ile her perşembe TRT ekranlarında yayınlanıyor. Romantik komedi türündeki dizide annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesini engellemek isterken kendi kazdığı kuyuya düşen Alize'nin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle seçeneğiyle TRT ekranında yerini aldı. İşte, Kendi Düşen Ağlamaz son bölüm izle sayfası ve bu haftaki bölüme dair tüm merak edilenler…