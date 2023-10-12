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Haberler Fotohaber Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı yok mu? 12 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı ile Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm neden yok, final mi yaptı?
Giriş Tarihi: 12.10.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 10:50

Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı yok mu? 12 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı ile Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm neden yok, final mi yaptı?

TRT 1 ekranlarının Perşembe akşamları yayına verdiği Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. Enes Koçak, Eylül Tumbar, Hakan Yılmaz ve Selen Soyder gibi isimleri başrolde buluşturan yapımın bu akşam 17. bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak dizinin yeni bölümü TRT 1 yayın akışı Perşembe listesinde yer almadı. Hal böyle olunca Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm neden yok, bitti mi, final mi yaptı soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt başladı. Tüm bu soruların yanıtı 12 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı ile ortaya çıktı. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, final mi yaptı? İşte, ayrıntılı bilgiler…

Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? 12 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı

Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı yok mu soruları yanıt arıyor. Başrollerinde Eylül Tumbar ve Enes Koçak'ın yanı sıra kadrosunda Selen Soyder, Hakan Yılmaz, Hivda Zizan Alp , Yonca Şahinbaş, Berat Yenilmez gibi isimlerin yer aldığı dizi 12 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı Perşembe listesinde yer almadı. Bu noktada Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Yapımın sıkı takipçileri yeni bölüm tarihi için gözlerini kanal ve yapımdan gelecek açıklamalara çevirdi. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz bugün var mı, yeni bölüm neden yok, final mi yaptı, bitti mi? İşte, 12 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı ve tüm bu soruların cevabı haberimizde…

Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? 12 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Her Perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin akıbeti merak konusu oldu.

12 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı listesine göre Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

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Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? 12 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Hırvatistan Türkiye maçı bu akşam oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak olan milli maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi ise saat 20.00'de tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. Sevilen dizinin 17. bölümünün 19 Ekim 2023 Perşembe günü izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? 12 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı

Dizinin diğer bölümlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/kendi-dusen-aglamaz

Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? 12 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı

TRT 1 YAYIN AKIŞI | 12 EKİM 2023 PERŞEMBE

1030 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

15.50 Diriliş Ertuğrul

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kendi Düşen Ağlamaz (Tekrar)

21.45 UEFA EURO Elemeleri "Hırvatistan-Türkiye"

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