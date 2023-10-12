Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı yok mu? 12 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı ile Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm neden yok, final mi yaptı?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Her Perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin akıbeti merak konusu oldu.

12 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı listesine göre Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.