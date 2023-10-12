Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı yok mu? 12 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı ile Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm neden yok, final mi yaptı?

TRT 1 ekranlarının Perşembe akşamları yayına verdiği Kendi Düşen Ağlamaz bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. Enes Koçak, Eylül Tumbar, Hakan Yılmaz ve Selen Soyder gibi isimleri başrolde buluşturan yapımın bu akşam 17. bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak dizinin yeni bölümü TRT 1 yayın akışı Perşembe listesinde yer almadı. Hal böyle olunca Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm neden yok, bitti mi, final mi yaptı soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt başladı. Tüm bu soruların yanıtı 12 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı ile ortaya çıktı. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, final mi yaptı? İşte, ayrıntılı bilgiler…