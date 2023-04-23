Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başvuru tarihleri 2023: Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

YÜZDE 25'LİK KİRA ARTIŞI UZATILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemeyi uzatacaklarını açıkladı. Kurum, konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatarak, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi. TBMM Genel Kurulu'nda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme Haziran 2022'de kabul edilmişti.

İKİ YAKAYA UYDU KENT

Bakan Kurum, daha önce yaptığı açıklamada İstanbul'da 1.5 milyon riskli konut bulunduğunu açıklamıştı. Riskli konutların dönüşümü için İstanbul'un iki yakasında uydu kentler kurulması öngörülüyor. Bu kentlerin 500 bin kişilik kısmı Avrupa'da 500 bin kişilik kısmı ise Asya yakasında olacak. Bunun yanı sıra 500 bin konut da yerinde dönüştürülecek. Projeyle 1 milyon 500 bin konutun dönüştürülmesi 6 milyon kişinin güvenli konutlara taşınması hedeflendiği belirtildi. İstanbul'un içindeki sağlıksız konutları dönüştürürken boşalan alanlardaki binalar da yıkılıp yeni yeşil ve sosyal donatı alanları inşa edilecek. Yeni toplanma alanları inşa edilecek.