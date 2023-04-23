Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başvuru tarihleri 2023: Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası duyuruldu. Kampanya bazlı evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere yüzde 0.74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlanacak. Başvuruların Nisan ayında e devlet üzerinden yapılacağı belirtildi. Peki Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başvuru tarihleri 2023 ne zaman? Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?