KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI nedir, içeriği ne? Kentsel dönüşüm yasasında neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

Kentsel dönüşüme ilişkin yasa geçen ay yayımlandı. Yayımlandığı andan itibaren gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleştirilen kabine toplantısındaki açıklamalarıyla birlikte gözler kentsel dönüşüm yasasına çevrildi. Kentsel dönüşüm yasası nedir, kentsel dönüşüm yasasında neler var gibi sorular deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların gündeminde sıcaklığını koruyor. Peki, kentsel dönüşüm yasası nedir, kentsel dönüşüm yasası içeriği, kentsel dönüşüm yasasında neler var? Detaylar…