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Haberler Fotohaber KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI nedir, içeriği ne? Kentsel dönüşüm yasasında neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.
Giriş Tarihi: 07.12.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 11:42

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI nedir, içeriği ne? Kentsel dönüşüm yasasında neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

Kentsel dönüşüme ilişkin yasa geçen ay yayımlandı. Yayımlandığı andan itibaren gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleştirilen kabine toplantısındaki açıklamalarıyla birlikte gözler kentsel dönüşüm yasasına çevrildi. Kentsel dönüşüm yasası nedir, kentsel dönüşüm yasasında neler var gibi sorular deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların gündeminde sıcaklığını koruyor. Peki, kentsel dönüşüm yasası nedir, kentsel dönüşüm yasası içeriği, kentsel dönüşüm yasasında neler var? Detaylar…

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI nedir, içeriği ne? Kentsel dönüşüm yasasında neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

Kentsel dönüşüm yasası vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Yeni Kentsel Dönüşüm Mevzuatının Resmî Gazetede yayımlanmasıyla beraber dün (6 Aralık 2023) gerçekleştirilen kabine toplantısında kentsel dönüşüme yaptığı açıklamalarla konu gündemin zirvesinde yer almaya başladı. "Kentsel dönüşüm siyaset üstü bir konu" olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşümün siyasi çıkarlar için istismarına yönelmek ülkemize ihanet etmektir. Kentsel dönüşüm konusu beka meselesidir. Bu konu siyaset üstü bir konudur." Dedi. Ayrıca kentsel dönüşüm hakkında detaylara da yer verdi. İşte kentsel dönüşüme yasasına dair detaylar.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI nedir, içeriği ne? Kentsel dönüşüm yasasında neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI NEDİR?

"Kentsel Dönüşüm Kanunu" olarak bilinen yasa, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde sağlıklı ve güvenli yaşama çevreleri oluşturmak için iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları düzenlemektedir.

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KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI nedir, içeriği ne? Kentsel dönüşüm yasasında neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI İÇERİĞİ NELER?

"Kentsel Dönüşüm Kanunu" olarak bilinen yasa, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde sağlıklı ve güvenli yaşama çevreleri oluşturmak için iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları düzenlemektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI nedir, içeriği ne? Kentsel dönüşüm yasasında neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI İÇERİĞİ NELER?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kentsel dönüşüm yasası teklifiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Ülke genelinde yaklaşık 31 milyon konut ve 5 milyon ticari alandan oluşan toplam 36 milyon bağımsız bölüm bulunmaktadır." Diyerek bunlardan yaklaşık 6.5 milyonunun riskli 2 milyonunun ise acil dönüştürülmesi gerektiğini söylemiştir. Bunun için ise tek çarenin "kentsel dönüşümü hızlandırmak" olduğunu belirtmişti. 6 Şubat depremiyle tüm Türkiye'de kentsel dönüşüm faaliyetleri hız kazandı ve teklife yenilikler eklendi. Öne çıkan yenilikler:

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI nedir, içeriği ne? Kentsel dönüşüm yasasında neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

10 GÜN İÇİNDE YAPILACAK

Yasa teklifinde, deprem bölgesinde hayatın normale döndürülmesi için ağır hasarlı olduğu tespit edilen yapıların akıbetinin bir an önce belirlenmesi amacıyla mahkeme sürelerinin kısaltılması ve bilirkişi sürelerinin kısaltılmasına yönelik genel usulden farklı hükümler öngören geçici bir madde yer aldı. Buna göre, depremlerin etkisiyle oluşan hasarlarla bağlantılı olması kaydıyla sahipliğine ilişkin işlemler hariç olmak üzere hasar tespit raporlarına dayalı olarak tesis edilen idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında 10 gün içinde ilk inceleme yapılacak ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğ edilecek.

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