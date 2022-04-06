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Giriş Tarihi: 06.04.2022 15:26 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 15:26

Kesmek için aldığı kaz ile kanka oldu

Manisa Salihli'de oturan Mustafa Zehir (35) 4 ay önce kesmek için aldığı kaz arasındaki bağ, dikkat çekiyor. 'Paşa' ismini verdiği kaz, Mustafa Zehir ile kahvehaneye gidiyor, traktörünü takip ediyor…

Kesmek için aldığı kaz ile kanka oldu

Sart Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan 2 çocuk babası Mustafa Zehir, 4 ay önce kesmek için bir arkadaşından kaz aldı.

Kesmek için aldığı kaz ile kanka oldu

Ancak bir süre sonra kazın yanından ayrılmadığını, sürekli peşinden geldiğini fark eden Zehir, 'Paşa' ismini verdiği hayvanı kesmekten vazgeçti.

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Kesmek için aldığı kaz ile kanka oldu

Paşa, Mustafa Zehir'in peşinden kahvehaneye gidiyor, traktörü kullanırken kendisini takip ediyor.

Kesmek için aldığı kaz ile kanka oldu

Mustafa Zehir, motosikletle hızlı gittiğinde de Paşa peşinden ayrılmıyor.

Kesmek için aldığı kaz ile kanka oldu

Paşa'yla aralarında özel bir bağ oluştuğunu belirten Mustafa Zehir, "Nereye gitsem peşimde. Yoldan geçenler, otomobilleri ile gidenler dönüp bize bakıyor.

Kesmek için aldığı kaz ile kanka oldu

Uzaklaşmak istediğimde, arkamdan bir çocuk gibi sesini yükseltip, bağırıyor.

Kesmek için aldığı kaz ile kanka oldu

Hatta bir süre 'Peşimden gelmesin' diye evin avlu kapısını kapatmak zorunda kalıyordum" dedi.

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