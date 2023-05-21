Giriş Tarihi: 21.05.2023 19:40
Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
19:40
KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları SORGULAMA EKRANI || KGM KURA SONUÇLARI 2023 belli oldu mu, İŞKUR Karayolları PERSONEL ALIMI sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları acıkandı mı, ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Başvuru işlemlerini geride bırakırken adaylar kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden 2-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılmıştı. Şimdi ise gözler KGM işçi alımı kura sonuçlarında. İşçi alımı başvuru sonuçları, Karayolları Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Peki, KGM kura sonuçları 2023 açıklandı mı, personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Karayolları Genel Müdürlüğü resmi (KGM) 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı!