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Haberler Fotohaber KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları SORGULAMA EKRANI || KGM KURA SONUÇLARI 2023 belli oldu mu, İŞKUR Karayolları PERSONEL ALIMI sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2023 19:40 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 19:40

KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları SORGULAMA EKRANI || KGM KURA SONUÇLARI 2023 belli oldu mu, İŞKUR Karayolları PERSONEL ALIMI sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları acıkandı mı, ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Başvuru işlemlerini geride bırakırken adaylar kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden 2-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılmıştı. Şimdi ise gözler KGM işçi alımı kura sonuçlarında. İşçi alımı başvuru sonuçları, Karayolları Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Peki, KGM kura sonuçları 2023 açıklandı mı, personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Karayolları Genel Müdürlüğü resmi (KGM) 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları SORGULAMA EKRANI || KGM KURA SONUÇLARI 2023 belli oldu mu, İŞKUR Karayolları PERSONEL ALIMI sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KGM kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları İŞKUR üzerinden 2-7 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunan adayların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Başvuruların sona eresi itibariyle gözler KGM personel alımı sonuçları 2023 çevrilmiş vaziyette. İşçi alımı başvuru sonuçları, Karayolları Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Peki, KGM kura sonuçları 2023 açıklandı mı, personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Karayolları Genel Müdürlüğü resmi (KGM) 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları SORGULAMA EKRANI || KGM KURA SONUÇLARI 2023 belli oldu mu, İŞKUR Karayolları PERSONEL ALIMI sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı başvuruları 2 ve 7 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden alındı.

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KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları SORGULAMA EKRANI || KGM KURA SONUÇLARI 2023 belli oldu mu, İŞKUR Karayolları PERSONEL ALIMI sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi tarihine ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

İşçi alımı ilan metninde ''İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek işçi kura ile belirlenecektir.

Kura tarihi ve yeri kurumumuz resmi internet adresinde (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları SORGULAMA EKRANI || KGM KURA SONUÇLARI 2023 belli oldu mu, İŞKUR Karayolları PERSONEL ALIMI sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Kura çekiminin ardından sonuçlar www.kgm.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir

KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları SORGULAMA EKRANI || KGM KURA SONUÇLARI 2023 belli oldu mu, İŞKUR Karayolları PERSONEL ALIMI sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunulması veya gerçeğe aykırı belge sunulması durumunda başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Eğer atamaları gerçekleşmişse bile iptal edilecektir.

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya gerçeğe aykırı belge sunan kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. Ataması yapılan işçi, beş yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil veya tayin talebinde bulunamayacaktır.

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