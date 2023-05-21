KGM 3 bin işçi alımı başvuru sonuçları SORGULAMA EKRANI || KGM KURA SONUÇLARI 2023 belli oldu mu, İŞKUR Karayolları PERSONEL ALIMI sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunulması veya gerçeğe aykırı belge sunulması durumunda başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Eğer atamaları gerçekleşmişse bile iptal edilecektir.

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya gerçeğe aykırı belge sunan kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. Ataması yapılan işçi, beş yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil veya tayin talebinde bulunamayacaktır.