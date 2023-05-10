KİBARİYE SAĞLIK DURUMU: Ünlü sanatçı sahneden düştü: Kibariye kimdir, sağlık durumu nasıl, kaç yaşında?

Kibariye sağlık durumu ile gündemde. Şarkıcı Kibariye sahne aldığı sırada talihsiz bir olay yaşadı. Mersin'de konser veren ünlü şarkıcı sahneden düştü. Olay sonucu baygınlık geçiren Kibariye hastaneye kaldırıldı. Bu noktada "Kibariye kimdir, sağlık durumu nasıl, kaç yaşında?" soruları yanıt aramaya başladı. Olayın hayranını engellemeye çalışan güvenlik görevlisinin kendisine sert bir şekilde çarpmasıyla gerçekleştiği görüntülere yansıdı. Peki, Kibariye kimdir, sağlık durumu nasıl, kaç yaşında? İşte detaylar.