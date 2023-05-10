KİBARİYE SAĞLIK DURUMU: Ünlü sanatçı sahneden düştü: Kibariye kimdir, sağlık durumu nasıl, kaç yaşında?

1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilen Kibariye gazinosunda sahne almaya başladı. Bir teklif yılbaşı gecesi (1981) TRT Televizyonundan gelir. 1982'de ilk kez bir sinema filminde rol aldı.

1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilen Kibariye gazinosunda sahne almaya başladı. Bir teklif yılbaşı gecesi (1981) TRT Televizyonundan gelir. 1982'de ilk kez bir sinema filminde rol aldı.

Kibariye Kim Bilir adlı parça ile çıkış yakalar ve 1981'den 1990'lara 21 albüm yaptı. İlk show programı "Darısı Başınıza" isimli eğlence programı ile Kanal 6 ile başladı daha sonra "Eğlen Coş İşte Kiboş" ismi ile devam etti. Star TV'de "Kibariye Show" ve son olarak TGRT'de yapılan program ile sona erdi. Ardından 2011 yılı Ekim ayında Kanaltürk'te Kibariye isimli programa başladı. 3 Ocak 2017 itibarı ile Fox TV'de "Ben Söylerim" adlı ses yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır. Son olarak Oryantal Star yarışmasında jürilik yaptı.

21 Aralık 1979'da Tunay Ürek ile evlendi. Çift 1996 yılında boşandı. 1999 yılında İkinci evliliğini Ali Küçükbalçık ile yapan Kibariye'nin bu evliliğinden Birgül adlı bir kızı vardır.