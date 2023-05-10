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Haberler Fotohaber KİBARİYE SAĞLIK DURUMU: Ünlü sanatçı sahneden düştü: Kibariye kimdir, sağlık durumu nasıl, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 10.05.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 11:41

KİBARİYE SAĞLIK DURUMU: Ünlü sanatçı sahneden düştü: Kibariye kimdir, sağlık durumu nasıl, kaç yaşında?

Kibariye sağlık durumu ile gündemde. Şarkıcı Kibariye sahne aldığı sırada talihsiz bir olay yaşadı. Mersin'de konser veren ünlü şarkıcı sahneden düştü. Olay sonucu baygınlık geçiren Kibariye hastaneye kaldırıldı. Bu noktada "Kibariye kimdir, sağlık durumu nasıl, kaç yaşında?" soruları yanıt aramaya başladı. Olayın hayranını engellemeye çalışan güvenlik görevlisinin kendisine sert bir şekilde çarpmasıyla gerçekleştiği görüntülere yansıdı. Peki, Kibariye kimdir, sağlık durumu nasıl, kaç yaşında? İşte detaylar.

ÜNLÜ ŞARKICI KİBARİYE SAĞLIK DURUMU: Sahneden düştü: Kibariye kimdir, sağlık durumu nasıl, kaç yaşında?

Mersin Millet Bahçesi alanında sahne alan ünlü sanatçı Kibariye şarkı söylediği esnada talihsiz bir olay yaşadı. Baygınlık geçiren sanatçının hastaneye kaldırıldığı kaydedilirken öte yandan sağlık durumu da merak ediliyor. Bu noktada "Kibariye kimdir, sağlık durumu nasıl, kaç yaşında?" soruları gündemde. İşte Mersin'de konser veren ünlü şarkıcı Kibariye'nin son sağlık durumuna dair detaylar.

ÜNLÜ ŞARKICI KİBARİYE SAĞLIK DURUMU: Sahneden düştü: Kibariye kimdir, sağlık durumu nasıl, kaç yaşında?

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hemen ambulansla hastaneye kaldırılan sanatçının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

VİDEO GÜNDEM OLDU

Ünlü sanatçı Kibariye konser vermek üzere Mersin'e geldi. Mersin Millet Bahçesi alanında sahne alan ünlü sanatçı şarkı söylediği sırada talihsiz bir olay yaşadı. şarkı arasında oynamak isteyen Kibariye bir anda sahneden yere düştü.

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ÜNLÜ ŞARKICI KİBARİYE SAĞLIK DURUMU: Sahneden düştü: Kibariye kimdir, sağlık durumu nasıl, kaç yaşında?

Olay sonucu baygınlık geçiren Kibariye hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu hakkında gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

Öte yandan sahnede yaşanan kaza anında, Kibariye'nin düştüğünü gören seyircilerin şaşkınlığı kameralara yansıdı.

KİBARİYE KİMDİR?

Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, 10 Ağustos 1960 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesi Kapaklı köyünde doğdu. Daha sonra 8 kardeşi oldu. Ailesi pamuk ve tütün toplayıcılığı ile geçinen Kibariye, maddi sorunlar nedeniyle okula gidemedi. İlk olarak Akhisar'da bir gazinoda sahne aldı. Kısa süre sonra aynı gazinoda çalışan bir arkadaşının aracı olmasıyla 1974'te İzmir'e gitti. 1974'te yine aynı "Çağlayan Saz"a gitti ve sahne aldı.

ÜNLÜ ŞARKICI KİBARİYE SAĞLIK DURUMU: Sahneden düştü: Kibariye kimdir, sağlık durumu nasıl, kaç yaşında?

1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilen Kibariye gazinosunda sahne almaya başladı. Bir teklif yılbaşı gecesi (1981) TRT Televizyonundan gelir. 1982'de ilk kez bir sinema filminde rol aldı.

1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilen Kibariye gazinosunda sahne almaya başladı. Bir teklif yılbaşı gecesi (1981) TRT Televizyonundan gelir. 1982'de ilk kez bir sinema filminde rol aldı.

Kibariye Kim Bilir adlı parça ile çıkış yakalar ve 1981'den 1990'lara 21 albüm yaptı. İlk show programı "Darısı Başınıza" isimli eğlence programı ile Kanal 6 ile başladı daha sonra "Eğlen Coş İşte Kiboş" ismi ile devam etti. Star TV'de "Kibariye Show" ve son olarak TGRT'de yapılan program ile sona erdi. Ardından 2011 yılı Ekim ayında Kanaltürk'te Kibariye isimli programa başladı. 3 Ocak 2017 itibarı ile Fox TV'de "Ben Söylerim" adlı ses yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır. Son olarak Oryantal Star yarışmasında jürilik yaptı.

21 Aralık 1979'da Tunay Ürek ile evlendi. Çift 1996 yılında boşandı. 1999 yılında İkinci evliliğini Ali Küçükbalçık ile yapan Kibariye'nin bu evliliğinden Birgül adlı bir kızı vardır.

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