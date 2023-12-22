Kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi || Eski tip sürücü belgesi ve kimlik yenileme süresi ne zaman bitiyor, cezası ne kadar, randevu nasıl alınır?

Kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi 2023 yılının son günlerine girilmesiyle birlikte gündeme geldi. Çipli kimlik uygulaması son yenilenme tarihi netleşti. Eski tip kimlik ve ehliyetlerini halen yenilememiş olan vatandaşların belirlenen son tarihe kadar değiştirmeleri gerekiyor. Kimliklerin 10 yıllık geçerlilik süresinin ardından güncellenmesi gerektiği biliniyor. Öte yandan 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin son yenilenme tarihi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklaması ile uzatıldı. Peki, Eski tip sürücü belgesi ve kimlik yenileme süresi ne zaman bitiyor, cezası ne kadar, randevu nasıl alınır? İşte, 2023 eski tip kimlik be ehliyet son yenileme tarihi ve cezası...