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Haberler Fotohaber Kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi || Eski tip sürücü belgesi ve kimlik yenileme süresi ne zaman bitiyor, cezası ne kadar, randevu nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 22.12.2023 17:04 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 17:04

Kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi || Eski tip sürücü belgesi ve kimlik yenileme süresi ne zaman bitiyor, cezası ne kadar, randevu nasıl alınır?

Kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi 2023 yılının son günlerine girilmesiyle birlikte gündeme geldi. Çipli kimlik uygulaması son yenilenme tarihi netleşti. Eski tip kimlik ve ehliyetlerini halen yenilememiş olan vatandaşların belirlenen son tarihe kadar değiştirmeleri gerekiyor. Kimliklerin 10 yıllık geçerlilik süresinin ardından güncellenmesi gerektiği biliniyor. Öte yandan 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin son yenilenme tarihi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklaması ile uzatıldı. Peki, Eski tip sürücü belgesi ve kimlik yenileme süresi ne zaman bitiyor, cezası ne kadar, randevu nasıl alınır? İşte, 2023 eski tip kimlik be ehliyet son yenileme tarihi ve cezası...

Kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi || Eski tip sürücü belgesi ve kimlik yenileme süresi ne zaman bitiyor, cezası ne kadar, randevu nasıl alınır?

Ehliyet ve kimlik yenileme son tarihi 2023 yılı sonuna sayıla günler kala araştırılmaya başlandı. Geçerlilik süresi 10 yıl olan T.C. kimlik kartlarının, bu sürenin bitmesinin ardından yenilenmesi gerekiyor. Öte yandan 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen ehliyetlerin son yenilenme tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti. Ancak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklamasına göre, eski tip sürücü belgesi değiştirme süresi uzatıldı. Belirtilen tarihe kadar eski tip ehliyeti olduğu belirlenen sürücülere para cezası uygulanacak. Peki, Eski tip sürücü belgesi ve kimlik yenileme süresi ne zaman bitiyor, cezası ne kadar, randevu nasıl alınır? İşte, 2023 eski tip kimlik be ehliyet son yenileme tarihi ve tüm merak edilenler...

Kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi || Eski tip sürücü belgesi ve kimlik yenileme süresi ne zaman bitiyor, cezası ne kadar, randevu nasıl alınır?

KİMLİK YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

TC Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıldır ve bu süre sona erdikten sonra başvuru üzerine yenilenir. Ancak, kimlik kartlarının üzerindeki geçerlilik tarihlerinin takip edilmesi önemlidir.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgiye göre;

Nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır.

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Kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi || Eski tip sürücü belgesi ve kimlik yenileme süresi ne zaman bitiyor, cezası ne kadar, randevu nasıl alınır?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi olmadığını, ehliyetler için de son değiştirme tarihinin 31 Aralık 2024 olduğunu belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

''Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ehliyet ve kimlik kartlarının yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2023, yenilemeyenlere ceza kesilecek" iddiası doğru değildir.

İddia edilenin aksine nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır.

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için belirlenen son tarih ise 31 Aralık 2023 değil 31 Aralık 2024 olarak açıklanmıştır.''

Kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi || Eski tip sürücü belgesi ve kimlik yenileme süresi ne zaman bitiyor, cezası ne kadar, randevu nasıl alınır?

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Eski tip kimlikleri yenileyebilmek için ilk olarak kimlik kartı randevu alınması gerekiyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 numaralı Çağrı Merkezinden randevu alınır.

Randevu gününüzde eski kimlik ve biyometrik vesikalık fotoğraf ile birlikte bağlı olduğunuz nüfus müdürlüğünde kimlik yenileme işlemi yapılabilir.

Kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi || Eski tip sürücü belgesi ve kimlik yenileme süresi ne zaman bitiyor, cezası ne kadar, randevu nasıl alınır?

2023 KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kimlik yenileme ücretinin randevuya gitmeden önce yatırılması gerekmektedir. Aksi taktirde kimlik yenilme işlemi yapılmaz. Kimlik yenileme ücreti 2023 yılında;

Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 83 TL

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 166 TL

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