Giriş Tarihi: 19.06.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 15:40

Kira artış oranı sınırlaması son durum: 2023 Kira artış sınırlaması kalkacak mı, ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?

Ülke gündeminde son dönemde yer alan fahiş kiralar ve fırsatçı ev sahipleri konusunda yeni düzenlemeler için düğmeye basıldı. Bu noktada ise "kira artış sınırlaması kalkacak mı, ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?" soruları şimdi yanıt arıyor. Bilindiği üzere uzunca bir süredir yüzde 25 taban fiyatı ile kiralardaki bu artışın önüne geçilmeye çalışılmıştı. Ancak bazı fırsatçı ev sahipleri bu düzenleme dışında kiracılarına artış yapıyor. Peki, yeni düzenlemeler neler olacak, kira artış sınırlaması kalkacak mı, ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte detaylar.