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Haberler Fotohaber Kira artış oranı sınırlaması son durum: 2023 Kira artış sınırlaması kalkacak mı, ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?
Giriş Tarihi: 19.06.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 15:40

Kira artış oranı sınırlaması son durum: 2023 Kira artış sınırlaması kalkacak mı, ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?

Ülke gündeminde son dönemde yer alan fahiş kiralar ve fırsatçı ev sahipleri konusunda yeni düzenlemeler için düğmeye basıldı. Bu noktada ise "kira artış sınırlaması kalkacak mı, ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?" soruları şimdi yanıt arıyor. Bilindiği üzere uzunca bir süredir yüzde 25 taban fiyatı ile kiralardaki bu artışın önüne geçilmeye çalışılmıştı. Ancak bazı fırsatçı ev sahipleri bu düzenleme dışında kiracılarına artış yapıyor. Peki, yeni düzenlemeler neler olacak, kira artış sınırlaması kalkacak mı, ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte detaylar.

Kira artış oranı sınırlaması son durum: 2023 Kira artış sınırlaması kalkacak mı, ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?

Daha önce belirlenen bu yüzde 25 taban fiyatına ek fahiş kira artışı yapan fırsatçı ev sahiplerine yeni yaptırımlar da yolda. Fahiş kira artışının önüne geçebilmek adına uygulamaya geçen kira artış sınırlaması düzenlemesinin uzatılıp uzatılmayacağı konusu gerek ev sahiplerinin gerekse kiracıların gündeminde yer ediniyor. Peki, kira artış sınırlaması kalkacak mı, ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte fahiş kiraların önüne geçmek için meclisin gündemine gelen konuya yönelik detaylar.

Kira artış oranı sınırlaması son durum: 2023 Kira artış sınırlaması kalkacak mı, ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?

2023 KİRA ARTIŞ SINIRLAMASI KALKACAK MI, NE ZAMAN BİTİYOR, UZATILACAK MI?

%25 kira artış sınırı uygulaması 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek. Bu uygulamanın uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili geçtiğimiz dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, temmuz ayında sona erecek düzenlemenin uzatılacağını açıkladı.

Konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

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Kira artış oranı sınırlaması son durum: 2023 Kira artış sınırlaması kalkacak mı, ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?

Bir önceki kabinenin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bozdağ, "Kirada yüzde 25 artış sınırı süresi uzatılacak. Bir yaptırım getirme söz konusu. Fahiş kira artışı yapanlara hapis cezası gündemde. Fahiş kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırladık." ifadelerine yer verdi.

Kira artış oranı sınırlaması son durum: 2023 Kira artış sınırlaması kalkacak mı, ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?

TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.

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