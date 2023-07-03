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Haberler Fotohaber Kira artış oranı sınırlaması uzatıldı mı? 2023 Temmuz ayında yüzde 25 kira sınırı devam ediyor mu, kalktı mı, ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 03.07.2023 13:24 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 13:31

Kira artış oranı sınırlaması uzatıldı mı? 2023 Temmuz ayında yüzde 25 kira sınırı devam ediyor mu, kalktı mı, ne zaman bitecek?

Kira artış oranına geçtiğimiz yıl getirilen yüzde 25 sınırı, temmuz ayının gelişiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren yüzde 25 kira sınırı son olarak 2023 yılının temmuz ayına kadar uzatılmıştı. Konuya ilişkin yeni bir açıklama olup olmadığı merak edilirken kira artış oranı sınırlaması uzatıldı mı sorusu araştırmaların odağına oturdu. Normal şartlar altında enflasyon oranına göre hesaplanan kira artış oranı, alınan kararla maksimum yüzde 25 olarak gerçekleştiriliyordu. Peki, 2023 Temmuz ayında yüzde 25 kira sınırı devam ediyor mu, kalktı mı, ne zaman bitecek? İşte yanıtı!

Kira artış oranı sınırlaması uzatıldı mı? 2023 Temmuz ayında yüzde 25 kira sınırı devam ediyor mu, kalktı mı, ne zaman bitecek?

Kira artış oranı sınırlaması, 2022 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla %25 olarak duyurulmuştu. Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamayla uzatılan bu sınırın süresine ilişkin kira artış oranı sınırlaması uzatıldı mı, ne zaman bitecek gibi sorular araştırma konusu oldu. Peki, 2023 Temmuz ayında yüzde 25 kira sınırı devam ediyor mu, kalktı mı? İşte güncel açıklamalar ışığında bu soruların yanıtı.

Kira artış oranı sınırlaması uzatıldı mı? 2023 Temmuz ayında yüzde 25 kira sınırı devam ediyor mu, kalktı mı, ne zaman bitecek?

KİRA ARTIŞ SINIRI UZATILDI MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatılacağını açıkladı ve şunları söyledi;

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Kira artış oranı sınırlaması uzatıldı mı? 2023 Temmuz ayında yüzde 25 kira sınırı devam ediyor mu, kalktı mı, ne zaman bitecek?

"Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

Kira artış oranı sınırlaması uzatıldı mı? 2023 Temmuz ayında yüzde 25 kira sınırı devam ediyor mu, kalktı mı, ne zaman bitecek?

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

Temmuz ayı kira artış oranı normal şartlarda Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından 5 Temmuz Çarşamba günü belli olacaktı.

Ancak yüzde 25 kira sınırı devam ettiği için bu durum geçerli olmayacak.

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