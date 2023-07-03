Kira artış oranı sınırlaması uzatıldı mı? 2023 Temmuz ayında yüzde 25 kira sınırı devam ediyor mu, kalktı mı, ne zaman bitecek?

Giriş Tarihi: 03.07.2023 13:24 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 13:31

Kira artış oranına geçtiğimiz yıl getirilen yüzde 25 sınırı, temmuz ayının gelişiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren yüzde 25 kira sınırı son olarak 2023 yılının temmuz ayına kadar uzatılmıştı. Konuya ilişkin yeni bir açıklama olup olmadığı merak edilirken kira artış oranı sınırlaması uzatıldı mı sorusu araştırmaların odağına oturdu. Normal şartlar altında enflasyon oranına göre hesaplanan kira artış oranı, alınan kararla maksimum yüzde 25 olarak gerçekleştiriliyordu. Peki, 2023 Temmuz ayında yüzde 25 kira sınırı devam ediyor mu, kalktı mı, ne zaman bitecek? İşte yanıtı!