Kira artış sınırlaması kalkacak mı, ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Kira artış sınırlaması nedir, fahiş kiraların önüne nasıl geçilecek?

Son dönemde ülke gündeminde yer alan fahiş kiralar ve fırsatçı ev sahipleri konusunda yeni düzenlemeler için düğmeye basıldı. Meclis tatile girmeden yasa gerektiren düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu noktada ise "kira artış sınırlaması kalkacak mı, ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?" soruları şimdi yanıt arıyor. Bilindiği üzere uzunca bir süredir yüzde 25 taban fiyatı ile kiralardaki bu artışın önüne geçilmeye çalışılmıştı. Ancak bazı fırsatçı ev sahipleri bu düzenleme dışında kiracılarına artış yapıyor. Peki, yeni düzenlemeler neler olacak, kira artış sınırlaması kalkacak mı, ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte detaylar.