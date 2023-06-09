Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kira artış sınırlaması kalkacak mı, ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Kira artış sınırlaması nedir, fahiş kiraların önüne nasıl geçilecek?
Giriş Tarihi: 09.06.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 10:29

Kira artış sınırlaması kalkacak mı, ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Kira artış sınırlaması nedir, fahiş kiraların önüne nasıl geçilecek?

Fahiş kira artışının önüne geçebilmek adına uygulamaya geçen kira artış sınırlaması düzenlemesinin uzatılıp uzatılmayacağı konusu gerek ev sahiplerinin gerekse kiracıların gündeminde yer ediniyor. Kulislerde yer alan bilgiye göre; daha önce belirlenen bu yüzde 25 taban fiyatına ek fahiş kira artışı yapan fırsatçı ev sahiplerine yeni yaptırımlar da yolda. Peki, kira artış sınırlaması kalkacak mı, ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte fahiş kiraların önüne geçmek için meclisin gündemine gelen konuya yönelik detaylar.

Kira artış sınırlaması kalkacak mı, ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Kira artış sınırlaması nedir, fahiş kiraların önüne nasıl geçilecek?

Son dönemde ülke gündeminde yer alan fahiş kiralar ve fırsatçı ev sahipleri konusunda yeni düzenlemeler için düğmeye basıldı. Meclis tatile girmeden yasa gerektiren düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu noktada ise "kira artış sınırlaması kalkacak mı, ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?" soruları şimdi yanıt arıyor. Bilindiği üzere uzunca bir süredir yüzde 25 taban fiyatı ile kiralardaki bu artışın önüne geçilmeye çalışılmıştı. Ancak bazı fırsatçı ev sahipleri bu düzenleme dışında kiracılarına artış yapıyor. Peki, yeni düzenlemeler neler olacak, kira artış sınırlaması kalkacak mı, ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte detaylar.

Kira artış sınırlaması kalkacak mı, ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Kira artış sınırlaması nedir, fahiş kiraların önüne nasıl geçilecek?

2022 HAZİRAN'DA KABUL EDİLMİŞTİ

TBMM Genel Kurulu'nda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kira artış sınırlaması kalkacak mı, ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Kira artış sınırlaması nedir, fahiş kiraların önüne nasıl geçilecek?

Düzenlemeyle birlikte kira bedeline ilişkin anlaşmaların, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyeceğine karar verilmişti.

Kira artış sınırlaması kalkacak mı, ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Kira artış sınırlaması nedir, fahiş kiraların önüne nasıl geçilecek?

KİRA ARTIŞ SINIRLAMASI

Daha önce belirlenen yüzde 25 taban fiyatına ek fahiş kira artışı yapan fırsatçı ev sahiplerine yeni yaptırımlar da yolda. Kovid izni nedeniyle izinli olan mahkumların izinlerinin uzatılması gündeme gelecek.

SON DAKİKA