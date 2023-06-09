Kira artış sınırlaması kalkacak mı, ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Kira artış sınırlaması nedir, fahiş kiraların önüne nasıl geçilecek?

Fahiş kira artışının önüne geçebilmek adına uygulamaya geçen kira artış sınırlaması düzenlemesinin uzatılıp uzatılmayacağı konusu gerek ev sahiplerinin gerekse kiracıların gündeminde yer ediniyor. Kulislerde yer alan bilgiye göre; daha önce belirlenen bu yüzde 25 taban fiyatına ek fahiş kira artışı yapan fırsatçı ev sahiplerine yeni yaptırımlar da yolda. Peki, kira artış sınırlaması kalkacak mı, ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte fahiş kiraların önüne geçmek için meclisin gündemine gelen konuya yönelik detaylar.