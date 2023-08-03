Kira artış sınırlaması kalktı mı, ne zaman bitiyor? Yüzde 25 kira artış sınırı ne zaman kalkacak?

Buna göre, kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edilecek. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması sadece konut üzerinde etkili oluyor. İşyeri bu kapsamda değil.