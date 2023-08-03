Kira artış sınırlaması kalktı mı, ne zaman bitiyor? Yüzde 25 kira artış sınırı ne zaman kalkacak?

Fahiş kiraların önüne geçmek amacıyla yürürlüğe giren kira artış sınırlaması, enflasyonun açıklanacağı bugünde merak konusu haline geliyor. Gerek kiracı gerekse ev sahipleri bu kapsamda "Kira artış sınırlaması kalktı mı, ne zaman bitiyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. TBMM'nin 8 Haziran 2022 tarihli genel kurulunda kabul edilen geçici kanunla, kira sözleşmelerinde kira bedelinin artışına ilişkin anlaşmalara yüzde 25 oranında bir üst sınır getirilmişti. Peki, Kira artış sınırlaması kalktı mı, ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar.