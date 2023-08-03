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Haberler Fotohaber Kira artış sınırlaması kalktı mı, ne zaman bitiyor? Yüzde 25 kira artış sınırı ne zaman kalkacak?
Giriş Tarihi: 03.08.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 09:27

Kira artış sınırlaması kalktı mı, ne zaman bitiyor? Yüzde 25 kira artış sınırı ne zaman kalkacak?

Fahiş kiraların önüne geçmek amacıyla yürürlüğe giren kira artış sınırlaması, enflasyonun açıklanacağı bugünde merak konusu haline geliyor. Gerek kiracı gerekse ev sahipleri bu kapsamda "Kira artış sınırlaması kalktı mı, ne zaman bitiyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. TBMM'nin 8 Haziran 2022 tarihli genel kurulunda kabul edilen geçici kanunla, kira sözleşmelerinde kira bedelinin artışına ilişkin anlaşmalara yüzde 25 oranında bir üst sınır getirilmişti. Peki, Kira artış sınırlaması kalktı mı, ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar.

Kira artış sınırlaması kalktı mı, ne zaman bitiyor? Yüzde 25 kira artış sınırı ne zaman kalkacak?

Konut kiraları bakımından getirilen artış sınırlaması milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda "Kira artış sınırlaması kalktı mı, ne zaman bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Türk Borçlar Kanunu'na eklenen geçici maddeyle getirilen yüzde 25'lik kira artış sınırlaması, konutlarla sınırlı olarak getirildi. İşte kira artış sıralamasıyla ilgili detaylar.

Kira artış sınırlaması kalktı mı, ne zaman bitiyor? Yüzde 25 kira artış sınırı ne zaman kalkacak?

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI UZATILDI!

Kira artış sınırlaması hakkında açıklama yapan Başkan Erdoğan, uygulamanın devam edeceğini aktardı:

"Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir."

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Kira artış sınırlaması kalktı mı, ne zaman bitiyor? Yüzde 25 kira artış sınırı ne zaman kalkacak?

Buna göre, kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edilecek. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması sadece konut üzerinde etkili oluyor. İşyeri bu kapsamda değil.

Kira artış sınırlaması kalktı mı, ne zaman bitiyor? Yüzde 25 kira artış sınırı ne zaman kalkacak?

YÜZDE 25 KİRA ARTIŞ SINIRI NE ZAMAN KALKACAK?

Buna göre; Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

Kira artış sınırlaması kalktı mı, ne zaman bitiyor? Yüzde 25 kira artış sınırı ne zaman kalkacak?

TEFE-TÜFE TÜİK TEMMUZ 2023 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayının gelmesiyle beraber Gözler TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Bilindiği üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı, her ayın 3'üncü gününde ilan ediliyor.

Buna göre, memur ve emekli Ocak zammı üzerinde etkili olacak ilk veri olan 2023 Temmuz ayı enflasyon oranları, 3 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

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