Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kırklareli Lüleburgaz seçim sonuçları! 2023 Lüleburgaz seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 18:33 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 18:37

Kırklareli Lüleburgaz seçim sonuçları! 2023 Lüleburgaz seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kırklareli Lüleburgaz seçim sonuçları araştırmaları an itibarıyla bölge halkının öne çıkan gündem maddeleri arasındaki yerini aldı. Sandıklar açıldıkça detaylar da belli olacak.Vatandaşlar oylarını belirlenen sandıklarda kullanmalarının ardından gözünü "Kırklareli Lüleburgaz seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorularının yanıtına çeviriyor. İşte sabah.com.tr'nin seçim ekranı ile anlık takip edebileceğiniz Kırklareli Lüleburgaz seçim sonuçları verileri…

Kırklareli Lüleburgaz seçim sonuçları! 2023 Lüleburgaz seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs tarihinde tüm Türkiye'de olduğu gibi burada da vatandaşlar sandık başında oylarını kullanacak ve çıkan sonuçlarla 13. Cumhurbaşkanı ile beraber milletvekilleri belirlenecek. Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde seçim sonuçları ve bu ilçeden çıkan oy oranları ise bu noktada merak ediliyor. Hal böyleyken ise "Kırklareli Lüleburgaz seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorusu yanıt arıyor. İşte Kırklareli Lüleburgaz seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları…

Kırklareli Lüleburgaz seçim sonuçları! 2023 Lüleburgaz seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Kırklareli Lüleburgaz Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kırklareli Lüleburgaz seçim sonuçları! 2023 Lüleburgaz seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Kırklareli Lüleburgaz seçim sonuçları! 2023 Lüleburgaz seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kırklareli Lüleburgaz 2018 Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %27,68

Muharrem İnce: %62,24

Meral Akşener: %8,05

Selahattin Demirtaş: %1,50

Temel Karamollaoğlu: %0,33

Doğu Perinçek: %0,20

Kırklareli Lüleburgaz seçim sonuçları! 2023 Lüleburgaz seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 Milletvekili Seçim Sonuçları

Cumhur İttifakı %72,30

Millet İttifakı: %67,56

Ak Parti: %24,26

MHP:%4,17

CHP: %51,12

İYİ PARTİ: %15,50

SON DAKİKA