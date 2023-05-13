Kırklareli Vize seçim sonuçları! 2023 Vize seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kırklareli Vize seçim sonuçları açıklanıyor. Vatandaşlar 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için 14 Mayıs'ta yurt genelinde sandık başına gidecek. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları sandıklar açıldıkça netlik kazanacak ve böylece "Kırklareli Vize seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" soruları yanıt bulacak. İşte Kırklareli Vize seçim sonuçları ve bu bölgede sandıktan çıkan oylara dair detaylar.