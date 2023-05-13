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Haberler Fotohaber Kırklareli Vize seçim sonuçları! 2023 Vize seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 18:48 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 18:52

Kırklareli Vize seçim sonuçları! 2023 Vize seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kırklareli Vize seçim sonuçları açıklanıyor. Vatandaşlar 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için 14 Mayıs'ta yurt genelinde sandık başına gidecek. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları sandıklar açıldıkça netlik kazanacak ve böylece "Kırklareli Vize seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" soruları yanıt bulacak. İşte Kırklareli Vize seçim sonuçları ve bu bölgede sandıktan çıkan oylara dair detaylar.

Kırklareli Vize seçim sonuçları! 2023 Vize seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs Pazar günkü seçim kapsamında Kırklareli Vize seçim sonuçları 2023 canlı verilerle gündemdeki yerini aldı. Meclis'te yer alacak 28. Dönem milletvekillerinin belirlenmesi adına Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları takip edilirken Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan oy yüzdeleri bu tarihi günde mercek altına alınıyor. Kırklareli Vize seçim sonuçları diğer tüm il ve ilçelerde olduğu gibi sabah.com.tr'nin seçim ekranında yer alacak. İşte, Kırklareli Vize seçim sonuçları Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı seçim sonucu canlı verileri…

Kırklareli Vize seçim sonuçları! 2023 Vize seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KIRKLARELİ VİZE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Kırklareli Vize Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz

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Kırklareli Vize seçim sonuçları! 2023 Vize seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Kırklareli Vize seçim sonuçları! 2023 Vize seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kırklareli Vize 2018 Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları Ve Oy Oranları

Recep Tayyip Erdoğan: %29,94

Muharrem İnce: %56,45

Meral Akşener: %12,53

Selahattin Demirtaş: %0,57

Temel Karamollaoğlu: %0,30

Doğu Perinçek: %0,21

Kırklareli Vize seçim sonuçları! 2023 Vize seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 Milletvekili Seçim Sonuçları

Cumhur İttifakı %32,01

Millet İttifakı: %66,20

Ak Parti: %25,40

MHP:%6,20

CHP: %47,16

İYİ PARTİ: %17,96

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