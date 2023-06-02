Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti 28. bölüm izle full HD Show TV: Bu hafta Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah, Fatih'in yaptıklarını öğreniyor!
Giriş Tarihi: 02.06.2023 19:25 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 19:25

Kızılcık Şerbeti 28. bölüm izle full HD Show TV: Bu hafta Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah, Fatih'in yaptıklarını öğreniyor!

Show TV Kızılcık Şerbeti 28. bölüm izle araştırmaları başladı. 2 Haziran 2023 tarihli yeni bölüm ekranı başında yerler alındı. Abdullah, Fatih'in Aylin'le görüştüğünü öğrenir. Mustafa babasından habersiz yarışmaya katılır. Nursema ve Umut'un nikahı sonrası Alev'in davranışları Pembe ve Abdullah'ın arasını açacaktır. Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ile yayında. Dizinin takipçileri araştırmalara hız kazandırdı. İşte, Kızılcık Şerbeti 28. bölüm izle Show TV canlı yayın...

Kızılcık Şerbeti 28. bölüm izle full HD Show TV: Bu hafta Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah, Fatih’in yaptıklarını öğreniyor!

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu gibi isimlerin yer aldığı yapım her hafta Cuma günleri takip ediliyor. Show TV dizi ekranında Kızılcık Şerbeti 28. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ile araştırılıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan yapım bu hafta da yayında. İşte, Kızılcık Şerbeti son bölüm izle...

Kızılcık Şerbeti 28. bölüm izle full HD Show TV: Bu hafta Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah, Fatih’in yaptıklarını öğreniyor!

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİ İZLE

2 Haziran 2023 tarihli yeni bölüm Show TV ile yayında:

KIZILCIK ŞERBETİ 28. BÖLÜM FULL İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm izle full HD Show TV: Bu hafta Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah, Fatih’in yaptıklarını öğreniyor!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Oğlunun farklı davranışlarından şüphelenerek onu takip eden Abdullah, Fatih'in, Aylin'le görüştüğünü öğrenmiştir. Abdullah bu ilişkinin devam etmemesi konusunda net bir tavır takınacaktır ki bu da aslında Fatih'in yapmak istediği ve bunun için çabaladığı ancak Aylin'in türlü oyunlarla asla izin vermediği bir durumdur.

Kızılcık Şerbeti 28. bölüm izle full HD Show TV: Bu hafta Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah, Fatih’in yaptıklarını öğreniyor!

Fatih olayı toparlamaya çalışırken tek derdi hiçbir şey bilmediğini sandığı Doğa'nın konuyu öğrenmemesidir.
Mustafa'nın babasına kızıp ondan habersiz yarışma programına katılmasıyla başlayan olaylar Abdullah'ın ne kadar öngörülü olduğunu bir kez daha gösterecektir.

Kızılcık Şerbeti 28. bölüm izle full HD Show TV: Bu hafta Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah, Fatih’in yaptıklarını öğreniyor!

Kıvılcım ve Ömer'in baş başa çıkacakları kısa tatilleri ikisi için de bir nefes olacaktır.
Nursema ve Umut'un nikahı her iki aileye de mutluluk verirken, nikah sonrası yapılan düğün yemeğinde Alev'in fütursuz davranışları Pembe ve Abdullah'ı karşı karşıya getirecektir.

SON DAKİKA