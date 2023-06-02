Kızılcık Şerbeti 28. bölüm izle full HD Show TV: Bu hafta Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah, Fatih’in yaptıklarını öğreniyor!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Oğlunun farklı davranışlarından şüphelenerek onu takip eden Abdullah, Fatih'in, Aylin'le görüştüğünü öğrenmiştir. Abdullah bu ilişkinin devam etmemesi konusunda net bir tavır takınacaktır ki bu da aslında Fatih'in yapmak istediği ve bunun için çabaladığı ancak Aylin'in türlü oyunlarla asla izin vermediği bir durumdur.