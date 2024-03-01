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Giriş Tarihi: 01.03.2024 23:22 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 23:22

YENİ BÖLÜM! Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm izle: Show TV Kızılcık Şerbeti son bölümde Abdullah Ünal dönüyor!

Show TV ekranlarında her hafta Cuma günü ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti 53. Son bölüm ile takip ediliyor. Ahmet Mümtaz Taylan'ın yeni Abdullah olarak dahil olduğu dizinin yeni bölümünde Pembe ve Alev yüzleşiyor. Hamile olan kişinin Alev olduğunu öğrenmek herkesi şok etmiştir. Diziyi takip edenler ekran başında. İşte, Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz.

YENİ BÖLÜM! Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm izle: Show TV Kızılcık Şerbeti son bölümde Abdullah Ünal dönüyor!

Kızılcık Şerbeti son bölüm izle ekranı trend aramalar listesinde yerini aldı. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosu ile her bir karakterin hikayesine odaklanılıyor. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm izle linki.

YENİ BÖLÜM! Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm izle: Show TV Kızılcık Şerbeti son bölümde Abdullah Ünal dönüyor!

KIZILCIK ŞERBETİ 53. BÖLÜM İZLE

Dizinin 1 Mart tarihli bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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YENİ BÖLÜM! Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm izle: Show TV Kızılcık Şerbeti son bölümde Abdullah Ünal dönüyor!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Pembe, Alev ile yüzleşmek için onun karşısına çıkmaktan kendini alı koyamaz. Hastalığı atlatarak odasından çıkan Abdullah tüm hakimiyeti tekrar ele almaya kararlıdır.

Gerçekten hamile olan kişinin Alev olduğunu öğrenmek herkesi şoke etmiştir. Ünal ailesi konuyu kendi aralarında tartışarak Abdullah iyileşene kadar konuyu ona aksettirmemeye karar verirler. Bu kötü sürprizin etkisinden kurtulamayan Pembe, Alev ile yüzleşmek için onun karşısına çıkmaktan kendini alı koyamaz.

YENİ BÖLÜM! Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm izle: Show TV Kızılcık Şerbeti son bölümde Abdullah Ünal dönüyor!

Alev'in hamilelik haberi Kıvılcım ve Sönmez tarafından da hoş karşılanmaz. Ancak Alev tüm olumsuzluklara karşın yine de bu bebeği doğurmaya kararlıdır. Nişan gecesi yaşananlardan çok etkilenen Görkem'in ailesi, Fatih ve Görkem birlikteliğini kesinlikle bitirme kararı alırlar. Umut'un depresyon durumu devam etmekte, Nursema'nın bu konudaki rahatsızlığı da iyiden iyiye artmaktadır.

YENİ BÖLÜM! Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm izle: Show TV Kızılcık Şerbeti son bölümde Abdullah Ünal dönüyor!

Kendinden yaşça çok büyük bir kadınla birlikte olduğundan babasıyla arası açılan Metehan'ın ise dünya umurunda değildir. Hastalığı atlatarak odasından çıkan Abdullah tüm hakimiyeti tekrar ele almaya kararlıdır.

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