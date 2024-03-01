YENİ BÖLÜM! Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm izle: Show TV Kızılcık Şerbeti son bölümde Abdullah Ünal dönüyor!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Pembe, Alev ile yüzleşmek için onun karşısına çıkmaktan kendini alı koyamaz. Hastalığı atlatarak odasından çıkan Abdullah tüm hakimiyeti tekrar ele almaya kararlıdır.

Gerçekten hamile olan kişinin Alev olduğunu öğrenmek herkesi şoke etmiştir. Ünal ailesi konuyu kendi aralarında tartışarak Abdullah iyileşene kadar konuyu ona aksettirmemeye karar verirler. Bu kötü sürprizin etkisinden kurtulamayan Pembe, Alev ile yüzleşmek için onun karşısına çıkmaktan kendini alı koyamaz.