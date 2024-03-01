Giriş Tarihi: 01.03.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
23:22
YENİ BÖLÜM! Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm izle: Show TV Kızılcık Şerbeti son bölümde Abdullah Ünal dönüyor!
Show TV ekranlarında her hafta Cuma günü ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti 53. Son bölüm ile takip ediliyor. Ahmet Mümtaz Taylan'ın yeni Abdullah olarak dahil olduğu dizinin yeni bölümünde Pembe ve Alev yüzleşiyor. Hamile olan kişinin Alev olduğunu öğrenmek herkesi şok etmiştir. Diziyi takip edenler ekran başında. İşte, Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz.