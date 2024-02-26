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Haberler Fotohaber KIZILCIK ŞERBETİ APO DİZİDEN AYRILDI MI? Settar Tanrıöğen'in yerine hangi oyuncu geliyor, senaryo değişecek mi?
Giriş Tarihi: 26.02.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 16:50

KIZILCIK ŞERBETİ APO DİZİDEN AYRILDI MI? Settar Tanrıöğen'in yerine hangi oyuncu geliyor, senaryo değişecek mi?

Settar Tanrıöğen sağlık durumu, Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti izleyenler tarafından merak ediliyordu. Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Karakterine hayat veren ünlü oyuncu geçirdiği beyin kanaması sonrasında dizideki son bölümlerde yer alamamıştı. Konu hakkında dizi yapımından açıklama geldi. Peki, Kızılcık Şerbeti Apo diziden ayrıldı mı, yerine hangi oyuncu gelecek? İşte, detaylar…

KIZILCIK ŞERBETİ APO DİZİDEN AYRILDI MI? Settar Tanrıöğen’in yerine hangi oyuncu geliyor, senaryo değişecek mi?

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen hastalığı nedeniyle diziye ara vermişti. Diziyi yakından takip eden kişiler ünlü oyuncunun sağlık durumunu merak ederken, bir yandan da senaryonun gidişatının nasıl olacağını merakla bekliyordu. Son bölümlerde dizide yer almayan oyuncu için senaryo gereği covid olduğu söylenerek, bölümlerde yer verilmemişti. Konu hakkında beklenen o açıklama geldi. Peki, Kızılcık Şerbeti Apo diziden ayrıldı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ APO DİZİDEN AYRILDI MI? Settar Tanrıöğen’in yerine hangi oyuncu geliyor, senaryo değişecek mi?

KIZILCIK ŞERBETİ APO DİZİDEN AYRILDI MI?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen diziden ayrıldı. Filmin yapımcılığını üstlenen Gold filmden yapılan açıklamada "Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız. Show TV ve Gold film olarak Settar Tanrıöğen'e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." açıklamasında bulundu.

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KIZILCIK ŞERBETİ APO DİZİDEN AYRILDI MI? Settar Tanrıöğen’in yerine hangi oyuncu geliyor, senaryo değişecek mi?

YAPIMDAN YENİ OYUNCU AÇIKLAMASI!

Kızılcık Şerbeti 53. bölümden itibaren Abdullah Ünal karakterini Ahmet Mümtaz Taylan hayat verecek.

KIZILCIK ŞERBETİ APO DİZİDEN AYRILDI MI? Settar Tanrıöğen’in yerine hangi oyuncu geliyor, senaryo değişecek mi?

AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?

Ahmet Mümtaz Taylan, 12 Eylül 1965, Ankara'da dünyaya geldi Türk oyuncu ve yönetmen

Devlet Tiyatrosu'nda uzun süre oyuncu ve idareci olarak görev yapmış; sinemada rol aldığı ve yönettiği filmlere birçok ödüle değer görülmüştür. Taylan, Türkiye'de televizyon izleyicileri tarafından Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı "İskender" rolü ile tanınmıştır.

KIZILCIK ŞERBETİ APO DİZİDEN AYRILDI MI? Settar Tanrıöğen’in yerine hangi oyuncu geliyor, senaryo değişecek mi?
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