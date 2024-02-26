Giriş Tarihi: 26.02.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
16:50
KIZILCIK ŞERBETİ APO DİZİDEN AYRILDI MI? Settar Tanrıöğen'in yerine hangi oyuncu geliyor, senaryo değişecek mi?
Settar Tanrıöğen sağlık durumu, Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti izleyenler tarafından merak ediliyordu. Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Karakterine hayat veren ünlü oyuncu geçirdiği beyin kanaması sonrasında dizideki son bölümlerde yer alamamıştı. Konu hakkında dizi yapımından açıklama geldi. Peki, Kızılcık Şerbeti Apo diziden ayrıldı mı, yerine hangi oyuncu gelecek? İşte, detaylar…