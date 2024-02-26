KIZILCIK ŞERBETİ APO DİZİDEN AYRILDI MI? Settar Tanrıöğen’in yerine hangi oyuncu geliyor, senaryo değişecek mi?

KIZILCIK ŞERBETİ APO DİZİDEN AYRILDI MI?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen diziden ayrıldı. Filmin yapımcılığını üstlenen Gold filmden yapılan açıklamada "Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız. Show TV ve Gold film olarak Settar Tanrıöğen'e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." açıklamasında bulundu.