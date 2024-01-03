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Haberler Fotohaber KIZILCIK ŞERBETİ BU HAFTA VAR MI, YOK MU? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, neden yok? İşte 5 Ocak Show TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 15:40

KIZILCIK ŞERBETİ BU HAFTA VAR MI, YOK MU? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, neden yok? İşte 5 Ocak Show TV yayın akışı

Kızılcık Şerbeti dizisinin bu hafta yeni bölümüyle yayınlanıp yayınlanmayacağı dizinin sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Cuma günleri ekrana gelen yapımın 46. bölümü bekleniyor. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ı başrolde buluşturan diziyle ilgili "Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?" sorgulamaları başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı.

Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, neden yok? 5 Ocak ATV yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?

Her hafta cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti dizisi 46. bölümü ile ekrana gelecek. 5 Ocak Show TV yayın akışı yer alan bilgiye göre, dizisinin yayın saatinde dizinin özel bölümü ekrana gelecek. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı bu noktada merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.

Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, neden yok? 5 Ocak ATV yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her hafta cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti dizisinin 46. bölüm tarihi merak ediliyor.

Buna göre; Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle 5 Ocak Cuma yayın akışına göre bu hafta ekranlara gelmeyecek.

Dizinin yeni bölümü 12 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak.

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Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, neden yok? 5 Ocak ATV yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?

SHOW TV 5 OCAK CUMA KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah

09:45 Sandık Kokusu

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti (Özel Bölüm)

23:15 Şark Bülbülü

01:00 Aile

Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, neden yok? 5 Ocak ATV yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Abdullah'ın olaysız ayrılma çabaları ters tepecek, Pembe Alev'e daha da bilenecektir. Alev ve çevresindeki herkesi kendi ailesinden uzak tutmaya ant içmiştir. Bu konuda en büyük yardımcısı Nilay olacaktır.

Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, neden yok? 5 Ocak ATV yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı?

Ömer, Kıvılcım'a ondan neden ayrıldığını itiraf eder. Ancak Kıvılcım Ömer'i affetmez ve Ertuğrul ile olan ilişkisine devam etme kararı alır.

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