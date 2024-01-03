KIZILCIK ŞERBETİ BU HAFTA VAR MI, YOK MU? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, neden yok? İşte 5 Ocak Show TV yayın akışı

Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
15:40
Kızılcık Şerbeti dizisinin bu hafta yeni bölümüyle yayınlanıp yayınlanmayacağı dizinin sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Cuma günleri ekrana gelen yapımın 46. bölümü bekleniyor. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ı başrolde buluşturan diziyle ilgili "Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman?" sorgulamaları başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı.