KIZILCIK ŞERBETİ BU HAFTA VAR MI, YOK MU? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, neden yok? İşte 5 Ocak Show TV yayın akışı

Her hafta cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti dizisi 46. bölümü ile ekrana gelecek. 5 Ocak Show TV yayın akışı yer alan bilgiye göre, dizisinin yayın saatinde dizinin özel bölümü ekrana gelecek. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı bu noktada merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.