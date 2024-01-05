Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı yok mu? Show TV yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yok, günü mü değişti, ne zaman?

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı yok mu sorularının yanıtı 5 Ocak 2024 Show TV yayın akışı ile belli oldu. Pazar akşamlarının sevilen dizisi son olarak 45. bölümü ile ekrana gelmişti. Bu hafta yayınlanması beklenen Kızılcık Şerbeti 46. bölüm öncesi araştırmalar başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok, yayın günü mü değişti? İşte, detaylar…