Giriş Tarihi: 05.01.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
15:38
Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı yok mu? Show TV yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yok, günü mü değişti, ne zaman?
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bugün var mı yok mu, neden yok sorusu ile gündemdeki yerini aldı. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ı başrollerinde buluşturan yapımda iki uç aile arasında gelişen çarpıcı olaylar yayınlanıyor. İkinci sezonu ile her hafta cuma günleri ekrana gelen yapımın bu hafta 46. bölümü bekleniyordu. 5 Ocak 2024 Show TV yayın akışı ile kontrollerini yapan dizi severler "Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bugün neden yok, günü mü değişti?" sorusuna cevap buldu. Peki, Kızlık şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?