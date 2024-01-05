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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı yok mu? Show TV yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yok, günü mü değişti, ne zaman?
Giriş Tarihi: 05.01.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 15:38

Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı yok mu? Show TV yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yok, günü mü değişti, ne zaman?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bugün var mı yok mu, neden yok sorusu ile gündemdeki yerini aldı. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ı başrollerinde buluşturan yapımda iki uç aile arasında gelişen çarpıcı olaylar yayınlanıyor. İkinci sezonu ile her hafta cuma günleri ekrana gelen yapımın bu hafta 46. bölümü bekleniyordu. 5 Ocak 2024 Show TV yayın akışı ile kontrollerini yapan dizi severler "Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bugün neden yok, günü mü değişti?" sorusuna cevap buldu. Peki, Kızlık şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı yok mu? Show TV yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yok, günü mü değişti, ne zaman?

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı yok mu sorularının yanıtı 5 Ocak 2024 Show TV yayın akışı ile belli oldu. Pazar akşamlarının sevilen dizisi son olarak 45. bölümü ile ekrana gelmişti. Bu hafta yayınlanması beklenen Kızılcık Şerbeti 46. bölüm öncesi araştırmalar başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok, yayın günü mü değişti? İşte, detaylar…

Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı yok mu? Show TV yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yok, günü mü değişti, ne zaman?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her hafta cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti dizisinin 46. bölüm tarihi merak ediliyor.

Buna göre; Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle 5 Ocak Cuma yayın akışına göre bu hafta ekranlara gelmeyecek.

Dizinin yeni bölümü 12 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak.

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Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı yok mu? Show TV yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yok, günü mü değişti, ne zaman?

SHOW TV 5 OCAK CUMA KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah

09:45 Sandık Kokusu

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti (Özel Bölüm)

23:15 Şark Bülbülü

01:00 Aile

Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı yok mu? Show TV yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yok, günü mü değişti, ne zaman?

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Abdullah'ın olaysız ayrılma çabaları ters tepecek, Pembe Alev'e daha da bilenecektir. Alev ve çevresindeki herkesi kendi ailesinden uzak tutmaya ant içmiştir. Bu konuda en büyük yardımcısı Nilay olacaktır.

Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı yok mu? Show TV yayın akışı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neden yok, günü mü değişti, ne zaman?

Ömer, Kıvılcım'a ondan neden ayrıldığını itiraf eder. Ancak Kıvılcım Ömer'i affetmez ve Ertuğrul ile olan ilişkisine devam etme kararı alır.

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