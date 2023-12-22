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Haberler Fotohaber KIZILCIK ŞERBETİ ÖMER HASTALIĞI NE, ÖLECEK Mİ? Show TV ile Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç diziden ayrılacak mı, açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 22.12.2023 13:00 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 13:00

KIZILCIK ŞERBETİ ÖMER HASTALIĞI NE, ÖLECEK Mİ? Show TV ile Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç diziden ayrılacak mı, açıklama geldi mi?

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti 44. bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde fenalaşıp bayılan Ömer, hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı. Son bölüme damgasını vuran bu sahne sonrası izleyiciler Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü, yaşıyor mu, hastalığı ne sorularını gündeme taşıdı. Barış Kılıç'ın hayat verdiği Ömer karakterinin akıbeti merak uyandırdı. Peki, Kızıclık Şerbeti Ömer öldü mü, yaşıyor mu? Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç diziden ayrıldı mı, çıktı mı? İşte detaylar.

Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü, yaşıyor mu? Ameliyata alındı! Barış Kılıç Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldı mı, çıktı mı?

Show TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti 44. bölümü 22 Aralık Cuma akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen dizinin son bölümünde Barış Kılıç'ın hayat verdiği Ömer karakteri, fenalaşarak hastaneye kaldırılıp ameliyata alınmıştı. Şok sahneler sonrası dizinin sıkı takipçileri Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü sorusuna yanıt aramaya başladı. Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç diziden ayrıldı mı merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü, yaşıyor mu? Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç diziden ayrıldı mı, çıktı mı? İşte yanıtı.

Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü, yaşıyor mu? Ameliyata alındı! Barış Kılıç Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldı mı, çıktı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ ÖMER ÖLDÜ MÜ?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde izleyicileri şoke eden bir olay yaşandı.

Sevilen dizinin 15 Aralık Cuma akşamı ekranlara gelen 43. Bölümünde Ömer, fenalaşıp yere yığıldı. Bayılan Ömer'in yardımına Fatih koştu. Hastaneye kaldırılıp ameliyata alınan Ömer'in akıbeti merak konusu oldu.

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Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü, yaşıyor mu? Ameliyata alındı! Barış Kılıç Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldı mı, çıktı mı?

BARIŞ KILIÇ KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILIYOR MU?

Ömer'in ameliyata alınması, karaktere hayat veren Barış Kılıç'ın diziden ayrılacağı düşüncesini akıllara getirdi.

Dizinin 43. bölümünde Abdullah, Ömer'in oğluna ''Hemen ameliyata alabilmeleri için senin imza atman gerekiyor. Ölebilme ihtimaline değil yaşayabilme ihtimaline atacaksın'' dedi.

Tüm sevenleri Ömer'den gelecek güzel haberi beklerken doktor, ''Durumu çok riskli. Ne yazık ki kurtulması şansı çok düşük.'' diyor. Bu açıklama sonrası ise gözyaşları sel olup aktı.

Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü, yaşıyor mu? Ameliyata alındı! Barış Kılıç Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldı mı, çıktı mı?

Kızılcık Şerbeti 44. bölüm özetine göre;

Ömer'in hastalığının ortaya çıkması ve geçirdiği ameliyat tüm aileyi bir araya getirecektir. Ömer hayata dönmüştür. Artık tek amacı kaybettiği aşkı Kıvılcım'ı tekrar geri kazanmaktır.

Ancak işi zordur, çünkü Kıvılcım başta arkadaş olarak gördüğü Ertuğrul ile yeni bir ilişkiye başlamanın arifesindedir.

Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü, yaşıyor mu? Ameliyata alındı! Barış Kılıç Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldı mı, çıktı mı?

BARIŞ KILIÇ KİMDİR?

21 Şubat 1978 tarihinde Malatya'nın Erguvan ilçesinde dünyaya gelen Barış Kılıç, 1983 yılında İstanbul'a taşındı. Okmeydanı Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Yabancı dilini geliştirmek için Amerika'ya giden Barış Kılıç, bir süre burada kalıp yabancı dilini geliştirdi. Daha sonra Türkiye'ye dönen Kılıç, Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Üniversite birinci sınıftan itibaren reklam filmlerinde oyunculuk yapmaya başlayan Kılıç, ilk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Bütün Çocuklarım dizisinde Aybars karakterini canlandırarak yaşadı.

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