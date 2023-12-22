KIZILCIK ŞERBETİ ÖMER HASTALIĞI NE, ÖLECEK Mİ? Show TV ile Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç diziden ayrılacak mı, açıklama geldi mi?

BARIŞ KILIÇ KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILIYOR MU?

Ömer'in ameliyata alınması, karaktere hayat veren Barış Kılıç'ın diziden ayrılacağı düşüncesini akıllara getirdi.

Dizinin 43. bölümünde Abdullah, Ömer'in oğluna ''Hemen ameliyata alabilmeleri için senin imza atman gerekiyor. Ölebilme ihtimaline değil yaşayabilme ihtimaline atacaksın'' dedi.

Tüm sevenleri Ömer'den gelecek güzel haberi beklerken doktor, ''Durumu çok riskli. Ne yazık ki kurtulması şansı çok düşük.'' diyor. Bu açıklama sonrası ise gözyaşları sel olup aktı.