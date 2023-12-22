KIZILCIK ŞERBETİ ÖMER HASTALIĞI NE, ÖLECEK Mİ? Show TV ile Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç diziden ayrılacak mı, açıklama geldi mi?

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti 44. bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde fenalaşıp bayılan Ömer, hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı. Son bölüme damgasını vuran bu sahne sonrası izleyiciler Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü, yaşıyor mu, hastalığı ne sorularını gündeme taşıdı. Barış Kılıç'ın hayat verdiği Ömer karakterinin akıbeti merak uyandırdı. Peki, Kızıclık Şerbeti Ömer öldü mü, yaşıyor mu? Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç diziden ayrıldı mı, çıktı mı? İşte detaylar.