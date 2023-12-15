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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü, yaşıyor mu? Show TV ile Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç diziden ayrıldı mı, açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 15.12.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 13:40

Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü, yaşıyor mu? Show TV ile Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç diziden ayrıldı mı, açıklama geldi mi?

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. 43. bölümde Barış Kılıç'ın hayat verdiği Ömer karakteri yere yığılıp kaldı. Fatih tarafından baygın halde bulunan Ömer, hastaneye kaldırılıp ameliyata alınırken Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü sorusu yanıt aramaya başladı. Şok sahneler sonrası dizinin sıkı takipçileri yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. ''Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç diziden ayrıldı mı, çıktı mı?'' soruları arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Yeni bölüm için heyecan dorukta. Peki, Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü, yaşıyor mu? İşte, yanıtı!

Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü, yaşıyor mu? Yere yığılıp kaldı! Barış Kılıç Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldı mı, çıktı mı?

Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü sorusu gündemdeki yerini aldı. Show TV ekranlarının ilgiyle izlenen dram türündeki dizisi 15 Aralık Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 43. Bölümde yere yığılıp kalan Ömer, Fatih tarafından baygın halde bulunduktan sonra hastaneye kaldırılıp ameliyata alınıyor. Şimdi izleyiciler, ana karakterin diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Arama motorları üzerinde araştırmalar hız kazandı. Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç diziden ayrıldı mı, çıktı mı soruları yeni bölüm sonrası yanıt arayacak. Peki, Show TV ile Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü, yaşıyor mu? İşte, detaylar...

Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü, yaşıyor mu? Yere yığılıp kaldı! Barış Kılıç Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldı mı, çıktı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ ÖMER ÖLDÜ MÜ?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde izleyicileri şoke eden bir olay yaşanıyor.

Sevilen dizinin 15 Aralık Cuma akşamı ekranlara gelen 43. Bölümünde Ömer, fenalaşıp yere yığıldı. Bayılan Ömer'in yardımına Fatih koştu. Hastaneye kaldırılıp ameliyata alınan Ömer'in akıbeti merak konusu oldu.

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Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü, yaşıyor mu? Yere yığılıp kaldı! Barış Kılıç Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldı mı, çıktı mı?

BARIŞ KILIÇ KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILIYOR MU?

Ömer'in ameliyata alınması, karaktere hayat veren Barış Kılıç'ın diziden ayrılacağı düşüncesini akıllara getirdi.

Dizinin 43. bölümünde Abdullah, Ömer'in oğluna ''Hemen ameliyata alabilmeleri için senin imza atman gerekiyor. Ölebilme ihtimaline değil yaşayabilme ihtimaline atacaksın'' diyor.

Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü, yaşıyor mu? Yere yığılıp kaldı! Barış Kılıç Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldı mı, çıktı mı?

Tüm sevenleri Ömer'den gelecek güzel haberi beklerken doktor, ''Durumu çok riskli. Ne yazık ki kurtulması şansı çok düşük.'' diyor. Bu açıklama sonrası ise gözyaşları sel olup akıyor.

Ömer'in ölüp ölmeyeceği henüz belli değil. Bu nedenle karaktere hayat veren Barış Kılıç'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölüm sonrası netlik kazanacak.

Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü, yaşıyor mu? Yere yığılıp kaldı! Barış Kılıç Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldı mı, çıktı mı?

BARIŞ KILIÇ KİMDİR?

21 Şubat 1978 tarihinde Malatya'nın Erguvan ilçesinde dünyaya gelen Barış Kılıç, 1983 yılında İstanbul'a taşındı. Okmeydanı Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Yabancı dilini geliştirmek için Amerika'ya giden Barış Kılıç, bir süre burada kalıp yabancı dilini geliştirdi. Daha sonra Türkiye'ye dönen Kılıç, Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Üniversite birinci sınıftan itibaren reklam filmlerinde oyunculuk yapmaya başlayan Kılıç, ilk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Bütün Çocuklarım dizisinde Aybars karakterini canlandırarak yaşadı.

2011 yılında Adını Feriha Koydum adlı dizide canlandırdığı Kaptan Levent karakteriyle çıkış yapan Kılıç, 2014 yılında Güllerin Savaşı'nda dizisinde rol aldı.

Tek sinema deneyimi Seni Seviyorum Adamım film olan Barış Kılıç, 2007 yılında Ayşegül Özay ile evlendi. Batu ve Emir adında iki çocuğu vardır.

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