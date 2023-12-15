Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü, yaşıyor mu? Show TV ile Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç diziden ayrıldı mı, açıklama geldi mi?

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. 43. bölümde Barış Kılıç'ın hayat verdiği Ömer karakteri yere yığılıp kaldı. Fatih tarafından baygın halde bulunan Ömer, hastaneye kaldırılıp ameliyata alınırken Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü sorusu yanıt aramaya başladı. Şok sahneler sonrası dizinin sıkı takipçileri yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. ''Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç diziden ayrıldı mı, çıktı mı?'' soruları arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Yeni bölüm için heyecan dorukta. Peki, Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü, yaşıyor mu? İşte, yanıtı!