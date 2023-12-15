Kızılcık Şerbeti Ömer öldü mü, yaşıyor mu? Show TV ile Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç diziden ayrıldı mı, açıklama geldi mi?

Tüm sevenleri Ömer'den gelecek güzel haberi beklerken doktor, ''Durumu çok riskli. Ne yazık ki kurtulması şansı çok düşük.'' diyor. Bu açıklama sonrası ise gözyaşları sel olup akıyor.

Ömer'in ölüp ölmeyeceği henüz belli değil. Bu nedenle karaktere hayat veren Barış Kılıç'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölüm sonrası netlik kazanacak.