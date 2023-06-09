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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti’nde şoke eden final sahnesi! Kızılcık Şerbeti kim öldü, Kıvılcım mı Ömer mi öldü?
Giriş Tarihi: 09.06.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 13:42

Kızılcık Şerbeti’nde şoke eden final sahnesi! Kızılcık Şerbeti kim öldü, Kıvılcım mı Ömer mi öldü?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, 9 Haziran Cuma akşamı 29. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı dizinin sezon finalinde nikahı kıyılan Ömer ve Kıvılcım kaza geçiriyor. Bu sahne sonrası dizinin sıkı takipçileri, Kızılcık Şerbeti kim öldü, Kıvılcım mı Ömer mi öldü sorusuna yanıt aramaya başladı. Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya ile Ömer rolünü canlandıran Barış Kılıç diziden ayrılıyor mu merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti kim öldü, Kıvılcım mı Ömer mi öldü? Evrim Alasya ve Barış Kılıç diziden ayrıldı mı, çıktı mı? İşte yanıtı.

Kızılcık Şerbeti’nde şoke eden final sahnesi! Kızılcık Şerbeti kim öldü, Kıvılcım mı Ömer mi öldü?

Show TV'nin adından sıkça söz ettiren dizisi Kızılcık Şerbeti 29. bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen ve Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı dizinin sezon finali bölümünde, Kıvılcım ve Ömer trafik kazası geçirir. Polis memurlarının ''Bir ölü bir yaralı var'' sözleri ise yeni bölüme damga vurur. İzleyiciler, bu sahne sonrası Kızılcık Şerbeti kim öldü, Kıvılcım mı Ömer mi öldü, Evrim Alasya ve Barış Kılıç diziden diziden ayrılıyor mu sorularını gündeme taşıdı. Kıvılcım ve Ömer karakterlerinin akıbeti merak uyandırdı. Peki, Kızılcık Şerbeti kim öldü, Kıvılcım mı Ömer mi? Evrim Alasya ve Barış Kılıç diziden ayrıldı mı, çıkıyor mu? İşte detaylar.

Kızılcık Şerbeti’nde şoke eden final sahnesi! Kızılcık Şerbeti kim öldü, Kıvılcım mı Ömer mi öldü?

KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN ŞOKE EDEN FİNAL!

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, 9 Haziran Cuma akşamı 29. Bölümüyle ekranlara geliyor. Her hafta Cuma akşamı izleyici karşısına çıkan dizinin sezon finali bölümünde ise bomba olaylar yaşanıyor.

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Kızılcık Şerbeti’nde şoke eden final sahnesi! Kızılcık Şerbeti kim öldü, Kıvılcım mı Ömer mi öldü?

Yeni bölümde Pembe, Apo ile Alev'in yakınlaşmasından huzursuz oluyor. Pembe ve Apo arasındaki gerginlik hızla tırmanırken Kıvılcım ve Ömer cephesinde ise yüzler gülüyor ve çift nikah kıyıyor.

Kızılcık Şerbeti’nde şoke eden final sahnesi! Kızılcık Şerbeti kim öldü, Kıvılcım mı Ömer mi öldü?

Mutlu mesut dünya evine giren Nursema ve Umut çifti cephesinde ise işler karışıyor. İkili arasında daha ilk günden gerginlik yaşanıyor ve bir "haciz borcu" sorunu ortaya çıkıyor.

Öte yandan Doğa, iki ailenin toplandığı sırada Fatih'e "Senden boşanıyorum" diyor. Fatih'in Doğa'yı aldattığını öğrenen Pembe ise oğlunun yakasına yapışıyor.

Kızılcık Şerbeti’nde şoke eden final sahnesi! Kızılcık Şerbeti kim öldü, Kıvılcım mı Ömer mi öldü?

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE KİM ÖLDÜ, KIVILCIM MI ÖMER Mİ ÖLDÜ?

Dizinin final sahnesinde ise izleyicilerin ağzını açık bırakan bir olay yaşanıyor. Kıvılcım ve Ömer çifti trafik kazası geçiriyor.

Olay yerine gelen polis memurlarının "Bir ölü, bir yaralı var." sözleri ise ''Kim öldü?'' sorusunu akıllara getiriyor.

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