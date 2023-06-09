Kızılcık Şerbeti’nde şoke eden final sahnesi! Kızılcık Şerbeti kim öldü, Kıvılcım mı Ömer mi öldü?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, 9 Haziran Cuma akşamı 29. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı dizinin sezon finalinde nikahı kıyılan Ömer ve Kıvılcım kaza geçiriyor. Bu sahne sonrası dizinin sıkı takipçileri, Kızılcık Şerbeti kim öldü, Kıvılcım mı Ömer mi öldü sorusuna yanıt aramaya başladı. Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya ile Ömer rolünü canlandıran Barış Kılıç diziden ayrılıyor mu merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti kim öldü, Kıvılcım mı Ömer mi öldü? Evrim Alasya ve Barış Kılıç diziden ayrıldı mı, çıktı mı? İşte yanıtı.