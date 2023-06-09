Kızılcık Şerbeti’nde şoke eden final sahnesi! Kızılcık Şerbeti kim öldü, Kıvılcım mı Ömer mi öldü?

Show TV'nin adından sıkça söz ettiren dizisi Kızılcık Şerbeti 29. bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen ve Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı dizinin sezon finali bölümünde, Kıvılcım ve Ömer trafik kazası geçirir. Polis memurlarının ''Bir ölü bir yaralı var'' sözleri ise yeni bölüme damga vurur. İzleyiciler, bu sahne sonrası Kızılcık Şerbeti kim öldü, Kıvılcım mı Ömer mi öldü, Evrim Alasya ve Barış Kılıç diziden diziden ayrılıyor mu sorularını gündeme taşıdı. Kıvılcım ve Ömer karakterlerinin akıbeti merak uyandırdı. Peki, Kızılcık Şerbeti kim öldü, Kıvılcım mı Ömer mi? Evrim Alasya ve Barış Kılıç diziden ayrıldı mı, çıkıyor mu? İşte detaylar.