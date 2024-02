"TEDAVİSİ DEVAM EDECEK"

61 yaşındaki Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Engin Çakmakçı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada; "Hastamız Settar Tanrıöğen'in hasta odasında sürdürülen tedavisi bir müddet daha devam edecektir. Genel durumu iyidir. Klinik olarak her gün olumlu gelişim gösteren Settar Tanrıöğen'in beyin kanamasına yol açan sebep ve ardından yapılmış olan embolizasyona bağlı komplikasyon riskleri de ortadan kalkmıştır. Multidisipliner bir yaklaşımla tedavisi gerçekleştirilen hastamızın rehabilitasyonuna devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.