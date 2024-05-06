Giriş Tarihi: 06.05.2024 06:03
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
06:03
Koç Metalurji halka arz talep toplama tarihleri 2024: Koç Metalurji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?
Koç Metalurji A.Ş SPK tarafından halka arzına onay verilmişti. 9-10 Mayıs tarihlerinde talep toplayan şirketin halka araz sonuçları belli oldu. 1 TL nominal değerli paylarını 20,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sundu. Talep toplama tarihleri açıklandı.Yatırımcılar tarafından Koç Metalurji halka arz ne zaman, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek araştırmalarına başlanıldı. Koç Metalurji, halka arz büyüklüğü 2,5 milyar TL, halka arz açıklık oranı %27,47 olarak belirlendi. Peki, KOCMT halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte detaylar