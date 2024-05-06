Koç Metalurji halka arz talep toplama tarihleri 2024: Koç Metalurji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

Yatırımcılar tarafından Koç Metalurji halka arzı araştırılıyor. Üç gün sürecek talep toplama işlemleri yöntemiyle halka arzın büyüklüğü 2 milyar 500 milyon TL olarak hesaplanırken, işlem sonrası Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 27,47 olarak açıklandı. Halka arzda yüzde 70 yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 30 yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsisat ayrıldı. Peki, Koç Metalurji halka arz ne zaman?