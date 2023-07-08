Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir? 2023 Temmuz zammı ile emekli kök maaş hesaplama!

SON DAKİKA: EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekli maaşları için iyileştirme çalışması da sonuçlandı. Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 25 zam alacak.