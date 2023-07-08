Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir? 2023 Temmuz zammı ile emekli kök maaş hesaplama!

Emekli zammı son dakika açıklandı. Yüzde 19.77'lik 6 aylık enflasyon zammı üzerinde yapılan iyileştirme ile emekli maaşı zam oranı yüzde 25 oldu. Zamla birlikte kök maaş nedir sorusu yanıt aramaya başladı. Milyonlarca Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklileri araştırmalara hız kazandırdı. Kök maaşımı nasıl öğrenirim sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Torba yasada yer alacak yeni zamla birlikte maaş hesapları yapılıyor. Peki, kök maaş nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir? İşte, 2023 temmuz kök maaş hesaplama…