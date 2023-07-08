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Haberler Fotohaber Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir? 2023 Temmuz zammı ile emekli kök maaş hesaplama!
Giriş Tarihi: 08.07.2023 00:12 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 00:12

Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir? 2023 Temmuz zammı ile emekli kök maaş hesaplama!

Emekli zammı son dakika açıklandı. Yüzde 19.77'lik 6 aylık enflasyon zammı üzerinde yapılan iyileştirme ile emekli maaşı zam oranı yüzde 25 oldu. Zamla birlikte kök maaş nedir sorusu yanıt aramaya başladı. Milyonlarca Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklileri araştırmalara hız kazandırdı. Kök maaşımı nasıl öğrenirim sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Torba yasada yer alacak yeni zamla birlikte maaş hesapları yapılıyor. Peki, kök maaş nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir? İşte, 2023 temmuz kök maaş hesaplama

Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir? 2023 Temmuz zammı ile emekli kök maaş hesaplama!

Kök maaş nedir, ne demek soruları yanıt arıyor. Enflasyon rakamları üzerinde yapılan iyileştirme ile yüzde 25 oranında zam alacağı kesinleşen emeklilerin maaş hesaplama işlemleri başladı. Milyonlarca vatandaş, kök maaş hesaplama işlemlerine yöneldi. Öte yandan 4A, 4B, 4C maaş ödeme tarihleri de gündemdeki yerini aldı. Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklileri soruyor: Kök maaşımı nasıl öğrenirim? İşte, emekli zammı sonrası maaş hesapları...

Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir? 2023 Temmuz zammı ile emekli kök maaş hesaplama!

SON DAKİKA: EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekli maaşları için iyileştirme çalışması da sonuçlandı. Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 25 zam alacak.

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Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir? 2023 Temmuz zammı ile emekli kök maaş hesaplama!

KÖK MAAŞ NE DEMEK?

Bir vatandaşın emekli olmaya hak kazandığı anda aldığı temel maaşa kök maaş adı verilmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 19. maddesi ile belirlenen alt sınırın altında kalan maaş farklarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesi kararı alınmıştır.

Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir? 2023 Temmuz zammı ile emekli kök maaş hesaplama!

KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2023

Emekli kök aylığı, aylık tutar ve ek ödeme tutarı ile beraber hesaplanır.

Emekli Kök Maaş = Aylık Tutar + Ek Ödeme Tutarı

Emekli aylık toplam tutar ise; emekli kök aylığı hazine desteği (5510 Ek 19) ve kesintiler çıkarılarak hesaplanmaktadır.

Toplam Emekli Maaşı = (Emekli Kök Maaş + 5510 EK 19 Hazine Desteği) – Kesintiler

Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan bu formül, emekli olacak kişinin kazancını dikkate alarak toplam emekli maaşını belirlemektedir.

Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir? 2023 Temmuz zammı ile emekli kök maaş hesaplama!

EMEKLİ KÖK MAAŞ NASIL ÖĞRENİLİR?

E-devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız.

Arama kısmına "Emekli Hizmet Dökümü" veya "Emekli Aylığı Sorgulama" yazarak çıkan sonucu tıklayınız.

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