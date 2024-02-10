Giriş Tarihi: 10.02.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
08:14
KPSS 2024/4 SONUÇ SORGULAMA || Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 bin 158 personel alacağını duyurmuştu. Söz konusu kadrolar için KPSS puanlarıyla tercih yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ilanı için KPSS 2024/4 tercih sonuçlarını merak eden adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?