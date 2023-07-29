Giriş Tarihi: 29.07.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 09:49

KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları 2023 PDF görüntüleme ekranı: ÖSYM AİS ile KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

A grubu lisans KPSS soruları bu kez Alan Bilgisi sınavı için sorgulanıyor. 29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen oturumların ilk iki sınavı tamamlanıyor. KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları 2023 sınav sonrası en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) alanlarından sorulan sorular gündemde. KPSS Alan Bilgisi soruları ÖSYM tarafından sınav sonrası yayımlanıyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, detaylar…